Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 19 сер, 2025 08:31
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Коллеги, а для чего вы продаёте бумаги раньше срока погашения?
потрібні гроші гасити кредити, на які купували овдп
4
2
Додано: Вів 19 сер, 2025 08:35
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Коллеги, а для чего вы продаёте бумаги раньше срока погашения?
Тобто? Ну гроші дуже потрібні. Чи ви намьоківаєте, що в цьому випадку краще здати валюту чи кріпту... або зайняти 100К у сусіда?
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:52
prodigy написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Коллеги, а для чего вы продаёте бумаги раньше срока погашения?
потрібні гроші гасити кредити, на які купували овдп
Але є маленька проблемка. Ну погасили, а відкупити назад не завжди вдається, тому приходиться купувати ті які знову не вписуються в грейсперіод. І так нескінчений гемор з достроковим продажем і купівлею не того що хочеш
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:52
Amethyst написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Коллеги, а для чего вы продаёте бумаги раньше срока погашения?
Тобто? Ну гроші дуже потрібні. Чи ви намьоківаєте, що в цьому випадку краще здати валюту чи кріпту... або зайняти 100К у сусіда?
Мне кажется, лучше перекредитоваться. Или сдать валюту.
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:58
Сорі за офтоп. Будь ласка, підкажіть гілку про банк Кредит Дніпро
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:00
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Amethyst написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Коллеги, а для чего вы продаёте бумаги раньше срока погашения?
Тобто? Ну гроші дуже потрібні. Чи ви намьоківаєте, що в цьому випадку краще здати валюту чи кріпту... або зайняти 100К у сусіда?
Мне кажется, лучше перекредитоваться. Или сдать валюту.
Ну норм. Чудова ідея. Але кредитів більше не дають. Ото тільки можна побігати по сусідам, та позшибати по 10..20К на місяць-другий
ПС. Банк Кредит Дніпро
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:48
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Amethyst написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Коллеги, а для чего вы продаёте бумаги раньше срока погашения?
Тобто? Ну гроші дуже потрібні. Чи ви намьоківаєте, що в цьому випадку краще здати валюту чи кріпту... або зайняти 100К у сусіда?
Мне кажется, лучше перекредитоваться. Или сдать валюту
.
сдать валюту...ніяких запозичень
ніколи в житті не позичав гроші, а один раз позичив 5к дол на 2 тижні у 2019р (в мене було достатньо євро, але тоді він рухнув на 10% а до закінчення дол.депо було 2 тижні), позичив у "друга дитинства".
краще б я втратив на продажу євро 100 дол(реально десь 80)ніж через 4 роки дізнався, що за ті 5к дол я придбав будинок (будинок придбав за 4 місяці до того я позичав гроші), але та людина сьогодні за межами України і підтримує рф (двічі не приємно, коли нагадають, що тобі гроші позичали)
