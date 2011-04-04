Додано: П'ят 15 сер, 2025 08:33

sergey_sryvkin написав: Спитаю по іншому - ви колись були підприємцем? Спитаю по іншому - ви колись були підприємцем?

Якщо взяти мій кейс, то в мене є ФОП. Я є овнером декількох ТОВ, а також займаю не "генеральну" посаду в деякому "критичному підприємстві" щоб мати бронь(та я витрачаю там дейкий час на роботу насправді, а не рахусь лише по бумагах).Куди ви мене запишите? А якщо ви лише будете знаєти що я лише найманий працівник?Все залежить від точки зору та перевіреної інформації, якої ви володієте.Трохи дам офтопу з своїх думок:У нас багато стереотипних думок. Совкових. Якщо на дорогому авто - то або вор, або фермер. Якщо отримав бронь - то точно за хабаря(привіт Песікот!).Взагалі люба людина - це підприємець. Навіть наймана. Бо коли вона вирішує після універу знайти роботу - вона з купою інших людей починає робити резюме, розсилати їх, якось себе продавати роботодавцю на співбесідах. Потім робить шаги щоб успішно пройти випробувальний термін.... Десь так само проходе у пошуках відносин. Людина дбає про зовнішній вигляд, робить якісь спроби для знайомств, щось там даре у вигляді квіт, походів у кіно... Та богато чого вирішує кожен пересічний. Так, маштабі може і інши, але це все теж можна віднести до підприємців, тільки фокус,ціль та ЦА - інша.Наприклад чи можна рахувати купи-продаєк як підприємців - хтось скаже ЗВІСНО. А я не розумію, чому кінцевий споживач повинен їм платити їх комсу, це як якась пухлина в наш час. Вони просто сидять на потоці, та хочуть отримувати бариши як у 1990-2000. Я недавно був на місцевому ринку, шмоточному. Я не розумію - як люди можуть там щось купувати... Ті 2 поверхові котейнери, поміряти щось на картонці.... Та і ціна - вибачте. Мені простіше або самому заказати з інтернету з якогось забугорного магазину, або купити щось в сансея-кропо-бершко-пулнбірах, з більшою вигодою(що до ціни)... Шмотовий ринок мені став нагадувати великий секондхенд.... А ті хозяєва контейнерів - НЕ підприємців, а людей, яки продовжуть чпокати труп дохлої коняки...Звісно це моє субєктивне ІМХО.