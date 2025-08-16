RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:43

  Investor_K написав:Мені дуже подобаються парк Наталка та острів Оболонський.

Мені в Києві подобається тільки муха і Віталік .
Але першими йдуть кращі. І Віталік пішов командувати по інтернету підлітками, ми його втратили .
А от муху легко знайти і важко втратити , і хочеться забути , але він пише дуже часто і багато.

Арсенальна

Це у Вадіка флешбеки про пиво «Арсенал міцне» , яким він зазвичай шліфував Козацьку Раду.
Hotab
 
Повідомлень: 15929
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2471 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:48

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Я про вітальяна нічого не знаю. Куди він зник?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10545
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:49

  Investor_K написав:Мені дуже подобаються парк Наталка та острів Оболонський.

Про Київ знаю дуже мало , але пройшов по печерах Лаври
Дуже сподобалось усе шо поряд з китайським посольством
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3920
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:52

...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 16 сер, 2025 22:56, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3920
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:55

Хотабе, ви навіть про Киів нічого гарного написати не можете, не здатні. Тому зрозуміле що й для свого дона Івнестора також. Лише не забувайте цілувати мені праву руку при зустрічі
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10545
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:58

  Investor_K написав:Хотабе, ви навіть про Киів нічого гарного написати не можете, не здатні. Тому зрозуміле що й для свого дона Івнестора також. Лише не забувайте цілувати мені праву руку при зустрічі

То хуйло , не людина
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3920
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 23:05

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Хотабе, ви навіть про Киів нічого гарного написати не можете, не здатні. Тому зрозуміле що й для свого дона Івнестора також. Лише не забувайте цілувати мені праву руку при зустрічі

То хуйло , не людина

Я хотаба завжди захищаю. Бо він результат згвалтування біологічноі матері сусідом-рецидивістом з повторним використанням вже вживаного презерватива. Він був нечкісним. Так і появився на саіт цей знедолений. Весь час намагається знайти свого біологічного батька і побити його. А мати від нього відмовилася, бо нагадував батька-потвору. Тому від хотаба складно очікувати людяність. Він схожий на біологічного батька
Востаннє редагувалось Investor_K в Суб 16 сер, 2025 23:11, всього редагувалось 2 разів.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10545
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 23:06

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Хотабе, ви навіть про Киів нічого гарного написати не можете, не здатні. Тому зрозуміле що й для свого дона Івнестора також. Лише не забувайте цілувати мені праву руку при зустрічі

То хуйло , не людина
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3920
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 23:09

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Хотабе, ви навіть про Киів нічого гарного написати не можете, не здатні. Тому зрозуміле що й для свого дона Івнестора також. Лише не забувайте цілувати мені праву руку при зустрічі

То хуйло , не людина

Я хотаба завжди захищаю. Бо він результат згвалтування біологічноі матері сусідом-рецидивістом з повторним використанням вже вживаного презерватива. Він був нечкісним. Так і появився на саіт цей знедолений. Весь час намагається знайти свого біологічного батька і побити його.

Це занадто ? Спасибо за це
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3920
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 23:15

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Ще Успіх писав, що у хотаба проблеми у спілкуванні з дочкою. Можливо, вона йому не може вибачити смерті матері від регулярних побиттів. Але те повідомлення зникло.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10545
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
