За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:55
Investor_K написав:
От бачите,хотабе. Попали у незвичну ситуацію і до кого звернулися по допомогу? До друга. До мене.
Якщо буде якась проблема в Африкансських степах - пишіть. Ми ж з вами друзі.
Додано: Вів 19 сер, 2025 01:14
Я канеш здогадувався що у мене є такий друг, але думав то Долярек підкаже.. він теж друг
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:30
Який же я все таки інтелігентна людина!
Додано: Вів 19 сер, 2025 13:56
барабашов написав:
не забывай
У цій гілці прошу на Ви. Ми ж культурні люди.
Додано: Вів 19 сер, 2025 15:50
Hotab написав: Investor_K
, вам має бути совісно.
Ви організовуєте групове фекалометання, але страждає лише юродивий 8-класник.. Ви не відчуваєте своєї відповідальності за тих, кого приручили? Він же не розумієте, що робить…
Ви знаєте що робити з оцим?? Ви до дітей літали багатими авіакомпаніями? А то я вперше оце бачу.
Шановний хотаба,
Як на мене, у вас коротенькі та товстенькі кінцівки. У мене в 79 років кулак та ладонь у 2 рази більше. Я регулярно тренуюсь кистьовим еспандером. Ви не плануєте покращити своі фізичні дані?
Додано: Вів 19 сер, 2025 19:20
Шановні друзі!
Як ви підтримуєте свою фізичну форму? Чи усі такі ж кволі як мій друг?
Додано: Вів 19 сер, 2025 19:57
у вас коротенькі та товстенькі кінцівки.
Побачимо що ви після дружнього фістінгу скажете
У мене в 79 років
Мені у вашому віці було вже 85
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:32
Investor_K написав:
Шановні друзі!
Як ви підтримуєте свою фізичну форму?
Чи усі такі ж кволі як мій друг?
Турник штанга и брусья
И главное побольше об этом пи….ть!!!!
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:35
барабашов написав: Investor_K написав:
Шановні друзі!
Як ви підтримуєте свою фізичну форму?
Чи усі такі ж кволі як мій друг?
Турник штанга и брусья
И главное побольше об этом пи….ть!!!!
ІнцесторК хоче щоб штанга була товста.
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:14
Investor_K написав:
Як ви підтримуєте свою фізичну форму?
Пишу на форуме. Отлично тренирует пальцы 😁
ЗЫ Здоровому спорт не нужен, а больному вреден
