За що ми любимо Інвестора_К?
Додати
тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:47
А как же два деда трамповских годов, что только и живут спортом и спортзалом - Арни и Слай? Они ж однокашники пана Панды. А как файно выглядят и даже под себя не ходят и узнают однокашника с Трои.
барабашов
Повідомлень: 5303
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:51
Сибарит написав: Investor_K написав:
Як ви підтримуєте свою фізичну форму?
Пишу на форуме. Отлично тренирует пальцы 😁
ЗЫ Здоровому спорт не нужен, а больному вреден
І да, і ні. Ще важлмвий аспект харчування. Істи здорову іжу - дороговастенько . Маю на увазі лрганічну, кошерну та халяльну іжу. А без цього до 100-120 років складно прожити
Investor_K
Повідомлень: 10567
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:14
Investor_K написав: Сибарит написав: Investor_K написав:
Як ви підтримуєте свою фізичну форму?
Пишу на форуме. Отлично тренирует пальцы 😁
ЗЫ Здоровому спорт не нужен, а больному вреден
І да, і ні. Ще важлмвий аспект харчування. Істи здорову іжу - дороговастенько . Маю на увазі лрганічну, кошерну та халяльну іжу. А без цього до 100-120 років складно прожити
тобто ви хочете, щоб їжа була й кошерна, й халяльна? це ви себе на добрячий шпагат садите
Shaman
Повідомлень: 9450
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1641 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:54
Найцікавіша тема
UA
Повідомлень: 9611
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2345 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 сер, 2025 23:40
Investor_K написав:
І да, і ні. Ще важлмвий аспект харчування. Істи здорову іжу - дороговастенько . Маю на увазі лрганічну, кошерну та халяльну іжу. А без цього до 100-120 років складно прожити
Чета пенсионеров попала в рай. Солнышко, птички поют, красота, сердце радуется. Тут супруг как даст своей жене подзатыльник.
- За что?
- Если бы не твоя диета на каше, мы бы тут уже год жили!
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 8710
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6470 раз.
- Подякували: 21617 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 сер, 2025 06:27
Шамане, справа не в шпагаті.
Іх обєднує те, що це правильна здорова іжа і сприяє маєму довголіттю. Але дорого
Investor_K
Повідомлень: 10567
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 сер, 2025 07:37
здорова іжа і сприяє маєму довголіттю
А фістінг короткими товстими пальцями - здоровʼю простати
Hotab
Повідомлень: 15951
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2472 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 сер, 2025 09:20
UA написав:
Найцікавіша тема
Згоден. В економічних блоках все стандартно і обмежені варіаціі
1 буде дешевше
2. Буде дорожче
3. Буде боковик
Предметом обговорення є ймовірність подіі та аргументи. Все.
А ця тема необмежена
Investor_K
Повідомлень: 10567
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 сер, 2025 11:22
Hotab написав:
здорова іжа і сприяє маєму довголіттю
А фістінг короткими товстими пальцями - здоровʼю простати
На пенсіі вам буде чим заробляти та займатися.
Investor_K
Повідомлень: 10567
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 сер, 2025 18:35
Investor_K написав: Hotab написав:
здорова іжа і сприяє маєму довголіттю
А фістінг короткими товстими пальцями - здоровʼю простати
На пенсіі вам буде чим заробляти та займатися.
Планую попрацювати до 65 років. Поки що здоровʼя відмінне, вашими молитвами.
Можливо не в жахливому режимі 4м через 2м (0.5 з яких це навчання, заліки, медкомісії) , а 3 через 3, проте це станеться (перехід на новий графік) коли гроші треба будуть лише на поточне не бідне життя , без необхідності купувати нерухомість.
Після 65 я взагалі не розумію поки що для чого живуть люди: секс не хочеться, пити не можна, діти далеко.
А, точно, можна 24/7 на форумі тролити когось.. ну добре, сенс зʼявився..
Hotab
Повідомлень: 15951
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2472 раз.
Профіль
Додати
тему
Відповісти
на тему
