Мінімальна зарплата в Україні зростатиме повільніше —...

У проєкті держбюджету на 2026 рік буде закладений сценарій більш тривалої війни. Через це мінімальна зарплата зросте менше, ніж планувалося раніше.
Додано: Чет 28 сер, 2025 15:52
Додано: Чет 28 сер, 2025 15:53
Національна межа бідності Сомалі (за даними SNBS, 2023): люди, які мають витрати менше $2,06 на день, вважаються такими, що живуть нижче рівня виживання.
Наш прожитковий мінімум 3 171 гривня - це вже майже Сомалі.
Додано: Чет 28 сер, 2025 16:08
Звʼязок між задекларованою цифрою прожиткового мінімуму і фактичним рівнем життя в Україні не розкритий.
Який %% людей в Україні живе на 2 долара в день?? Тоді до чого оце все?
Додано: Чет 28 сер, 2025 16:55
давно пора отменить понятие минимальной зарплаты и прожиточного минимума и убрать привязку всяких социалок к ним. просто чтоб не мусолили из года в год эту фигню
Додано: Чет 28 сер, 2025 21:01
Купа людей мають пенсію 3000 грн.
Те що ви таких людей "не бачите" це не означає що їх немає.
Додано: Чет 28 сер, 2025 22:35
