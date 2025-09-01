|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Суб 30 сер, 2025 16:27
Сибарит написав: Investor_K написав:
Я до речі просив перейменувати тему на За що мм цінуємо…
Залюбили? 😁
Більше цінують
Investor_K
Додано: Суб 30 сер, 2025 17:00
Investor_K написав:
Я до речі просив перейменувати тему на За що мм цінуємо…
Це також сприятиме досягненню коротко-, середньо- та довготривалих стратегічних цілей розвитку гілки
Investor_K
Додано: Нед 31 сер, 2025 07:14
Investor_K написав: Investor_K написав:
Я до речі просив перейменувати тему на За що мм цінуємо…
Це також сприятиме досягненню коротко-, середньо- та довготривалих стратегічних цілей розвитку гілки
Великий Інвестор - мудрий стратег
Investor_K
Додано: Пон 01 вер, 2025 06:26
Investor_K написав: Сибарит написав: Investor_K написав:
Я до речі просив перейменувати тему на За що мм цінуємо…
Залюбили? 😁
Більше цінують
Великий Інвестор - це людина, яка з часом більше цінується
Investor_K
Додано: Пон 01 вер, 2025 16:07
Станом на 01 вересня 2025 року.
Політ нормальний.
Investor_K
Додано: Пон 01 вер, 2025 16:17
Investor_K написав:
Станом на 01 вересня 2025 року.
Політ нормальний.
Для щастя не вистачало цієї уваги?
Hotab
Додано: Пон 01 вер, 2025 16:38
Hotab написав: Investor_K написав:
Станом на 01 вересня 2025 року.
Політ нормальний.
Для щастя не вистачало цієї уваги?
Привіт, друже! Тема має довготривалі цільові орієнтири.
Investor_K
Додано: Пон 01 вер, 2025 16:46
Hotab написав: Investor_K написав:
Станом на 01 вересня 2025 року.
Політ нормальний.
Для щастя не вистачало цієї уваги?
Чи бажаєте Ви стати помічником народного депутата майбутнього скликання? Вам буде дозволено поєднувати з оонівськими проектами
Investor_K
