За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 16:27

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Я до речі просив перейменувати тему на За що мм цінуємо…

Залюбили? 😁

Більше цінують
Investor_K
Повідомлень: 10648
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:00

  Investor_K написав:Я до речі просив перейменувати тему на За що мм цінуємо…

Це також сприятиме досягненню коротко-, середньо- та довготривалих стратегічних цілей розвитку гілки
Investor_K
Повідомлень: 10648
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 07:14

+1

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Я до речі просив перейменувати тему на За що мм цінуємо…

Це також сприятиме досягненню коротко-, середньо- та довготривалих стратегічних цілей розвитку гілки

Великий Інвестор - мудрий стратег
Investor_K
Повідомлень: 10648
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 06:26

+1

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Я до речі просив перейменувати тему на За що мм цінуємо…

Залюбили? 😁

Більше цінують

Великий Інвестор - це людина, яка з часом більше цінується
Investor_K
Повідомлень: 10648
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 16:07

44537 переглядів

Станом на 01 вересня 2025 року.
Політ нормальний.
Investor_K
Повідомлень: 10648
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 16:17

Ексгібіціонізм?

  Investor_K написав:Станом на 01 вересня 2025 року.
Політ нормальний.

Для щастя не вистачало цієї уваги?
Повідомлень: 16069
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 16:38

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Станом на 01 вересня 2025 року.
Політ нормальний.

Для щастя не вистачало цієї уваги?

Привіт, друже! Тема має довготривалі цільові орієнтири.
Investor_K
Повідомлень: 10648
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 16:46

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Станом на 01 вересня 2025 року.
Політ нормальний.

Для щастя не вистачало цієї уваги?

Чи бажаєте Ви стати помічником народного депутата майбутнього скликання? Вам буде дозволено поєднувати з оонівськими проектами
Investor_K
Повідомлень: 10648
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
