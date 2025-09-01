|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 01 вер, 2025 20:50
Це відповідь на запитання багатьох форумчан, чому х інвестував в Чорногорію, а не Украіну
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10651
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 02 вер, 2025 06:35
Investor_K написав: Hotab написав: Investor_K написав:
Станом на 01 вересня 2025 року.
Політ нормальний.
Для щастя не вистачало цієї уваги?
Чи бажаєте Ви стати помічником народного депутата майбутнього скликання? Вам буде дозволено поєднувати з оонівськими проектами
Великий Інвестор - доброчесний майбутній роботодавець
|
|
