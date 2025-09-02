|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 01 вер, 2025 20:50
Кульгава кляча
Це відповідь на запитання багатьох форумчан, чому х інвестував в Чорногорію, а не Украіну
Додано: Вів 02 вер, 2025 06:35
Великий Інвестор - доброчесний майбутній роботодавець
Додано: Вів 02 вер, 2025 19:15
Лозунг форума
Як людина, що є учасником форуму майже 16 років, сторінка порталу finance.ua була моєю стартовою ше у середині нульових (за що представники ресурсу на одній з фінансових виставок вручили мені фірмові подарунки) маю геніальну ідею щодо лозунгу форуму. Сподіваюся, що Дональд мене підтримує. Make finance.ua great again!
Додано: Вів 02 вер, 2025 19:22
Make finance.ua great again!
It is the new slogan of our forum
