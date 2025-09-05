|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 04 вер, 2025 20:09
Investor_K написав:
Я, наприклад, не планую помирати у 91 рік. Всього через 12 років.
Друзі, а ви коли плануєте to pass away?
Додано: Чет 04 вер, 2025 21:17
Тільки коли допоможемо вам не тільки примножити ваші статки, а й перерахуємо їх включно із білими ує, закопаними десь у 3л банках(обміняємо у Техасі, гарантовано), та золотими злитками із коронок, сережок та печаток, у які ви переганяли свої скарби у буремні 90ті.
Вам на сплату Харону за послуги залишимо норм.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 06:01
барабашов написав:
Тільки коли допоможемо вам не тільки примножити ваші статки, а й перерахуємо їх включно із білими ує, закопаними десь у 3л банках(обміняємо у Техасі, гарантовано), та золотими злитками із коронок, сережок та печаток, у які ви переганяли свої скарби у буремні 90ті.
Вам на сплату Харону за послуги залишимо норм.
Дуже нечітко. Назвіть плз конкретну дату!
Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:34
Investor_K написав:
Які є думки щодо можливої тривалості життя до 150 років?
я вас засмучу, але скоріш за все ваших накопичень не вистачить на таке життя. можете запитати в Ларрі Еліссона
Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:37
барабашов написав:
Тільки коли допоможемо вам не тільки примножити ваші статки, а й перерахуємо їх включно із білими ує, закопаними десь у 3л банках(обміняємо у Техасі, гарантовано), та золотими злитками із коронок, сережок та печаток, у які ви переганяли свої скарби у буремні 90ті.
Вам на сплату Харону за послуги залишимо норм.
боров схоже вирішив завершити свій беззмістовний шлях саме на такій спробі
Додано: П'ят 05 вер, 2025 12:13
Shaman написав:
я вас засмучу, але скоріш за все ваших накопичень не вистачить на таке життя. можете запитати в Ларрі Еліссона
Це успішна людина. А у мене інший план. Мені головне - щоб хотаб погодився мене фінансово підтримувати. Щоб він вічно жив і працював. А я вічно жив і насолоджувався життям.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 12:29
Investor_K написав: Shaman написав:
я вас засмучу, але скоріш за все ваших накопичень не вистачить на таке життя. можете запитати в Ларрі Еліссона
Це успішна людина. А у мене інший план. Мені головне - щоб хотаб погодився мене фінансово підтримувати. Щоб він вічно жив і працював. А я вічно жив і насолоджувався життям.
При СРСР це звучало би так: "щоб ти жив на одну зарплату"
Додано: П'ят 05 вер, 2025 13:18
Investor_K написав: Shaman написав:
я вас засмучу, але скоріш за все ваших накопичень не вистачить на таке життя. можете запитати в Ларрі Еліссона
Це успішна людина. А у мене інший план. Мені головне - щоб хотаб погодився мене фінансово підтримувати. Щоб він вічно жив і працював. А я вічно жив і насолоджувався життям.
до речі, Ларрі старший за вас. ви теж так виглядаєте?
