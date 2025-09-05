RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 20:09

  Investor_K написав:Я, наприклад, не планую помирати у 91 рік. Всього через 12 років.

Друзі, а ви коли плануєте to pass away?
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 21:17

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Тільки коли допоможемо вам не тільки примножити ваші статки, а й перерахуємо їх включно із білими ує, закопаними десь у 3л банках(обміняємо у Техасі, гарантовано), та золотими злитками із коронок, сережок та печаток, у які ви переганяли свої скарби у буремні 90ті.
Вам на сплату Харону за послуги залишимо норм.
барабашов
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 06:01

  барабашов написав:Тільки коли допоможемо вам не тільки примножити ваші статки, а й перерахуємо їх включно із білими ує, закопаними десь у 3л банках(обміняємо у Техасі, гарантовано), та золотими злитками із коронок, сережок та печаток, у які ви переганяли свої скарби у буремні 90ті.
Вам на сплату Харону за послуги залишимо норм.

Дуже нечітко. Назвіть плз конкретну дату!
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:34

  Investor_K написав:Які є думки щодо можливої тривалості життя до 150 років?

я вас засмучу, але скоріш за все ваших накопичень не вистачить на таке життя. можете запитати в Ларрі Еліссона :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:37

  барабашов написав:Тільки коли допоможемо вам не тільки примножити ваші статки, а й перерахуємо їх включно із білими ує, закопаними десь у 3л банках(обміняємо у Техасі, гарантовано), та золотими злитками із коронок, сережок та печаток, у які ви переганяли свої скарби у буремні 90ті.
Вам на сплату Харону за послуги залишимо норм.

боров схоже вирішив завершити свій беззмістовний шлях саме на такій спробі
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 12:13

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Shaman написав:я вас засмучу, але скоріш за все ваших накопичень не вистачить на таке життя. можете запитати в Ларрі Еліссона


Це успішна людина. А у мене інший план. Мені головне - щоб хотаб погодився мене фінансово підтримувати. Щоб він вічно жив і працював. А я вічно жив і насолоджувався життям.
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 12:29

  Investor_K написав:
  Shaman написав:я вас засмучу, але скоріш за все ваших накопичень не вистачить на таке життя. можете запитати в Ларрі Еліссона


Це успішна людина. А у мене інший план. Мені головне - щоб хотаб погодився мене фінансово підтримувати. Щоб він вічно жив і працював. А я вічно жив і насолоджувався життям.

При СРСР це звучало би так: "щоб ти жив на одну зарплату"
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 13:18

  Investor_K написав:
  Shaman написав:я вас засмучу, але скоріш за все ваших накопичень не вистачить на таке життя. можете запитати в Ларрі Еліссона

Це успішна людина. А у мене інший план. Мені головне - щоб хотаб погодився мене фінансово підтримувати. Щоб він вічно жив і працював. А я вічно жив і насолоджувався життям.

до речі, Ларрі старший за вас. ви теж так виглядаєте? :lol:
Shaman
