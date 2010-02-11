jabba
Интересно,вы до сих пор приверженец мысли, что истинное золото есть бумажное золото ? )
Да, и когда-то был удивлен, когда одессит сообщил, что продал последний брусок, чтобы зайти в бетон.
Додано: Чет 04 вер, 2025 20:59
jabba
Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:55
сейчас особенно. Тем более в этой стране. Движения большие, а дальше могут стать еще больше - резанные бруски ни на пике не продать ни на дне не откупить дешево. А бумага - нажал кнопку и готово. А если прилетит шальной Калибр - мчс-совцы будут по мешкам складывать фрагменты тела хозяина и распихивать по карманам брусочки и бранзулетки. А настоящее бумажное в такой ситуации спокойно будет в банке на счету ждать наследников. Жаль что в Украине больше нет легального доступа к настоящему бумажному золоту.
Или вы боитесь краха всех банков мира и что долларами будем обклеивать стены? И вам не отдадут деньги за ваше настоящее бумажное золото? Не будет такого ни при 10.000 ни даже при 50.000. Доллар за 100 лет с 20 за унцию упал до 3550 и камни с неба не посыпались. Не посыпятся и при 5.000 или 10.000.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:58
Додано: П'ят 05 вер, 2025 12:39
Ну вот вечером увидим, шо за камень)
Отчет по рынку труда вне сельского хозяйства
Додано: П'ят 05 вер, 2025 13:02
Freza Плохие нонфармы - золото вырастет потому что ставку надо понижать. Будут хорошие - золото вырастет потому что ставку можно понижать.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 13:18
Нет)
Хорошие выйдут , значит шансов на понижение меньше и все рынки полетят камнем вниз.
А то , шо Цыпа буянит и Паше угрожает, уже ни кого не пугает)
Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:01
Действительно движения большие. Базовый принцип рыночников: частная собственность - есть священная корова рушится. Насчет кнопки - то да. Для спекулянтов удобный инструмент. А в бумаге есть мультипликатор ?
Верю , что наследники дождались получения из Lehman Brothers.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:36
Лехман мелочевку физиков не обсуживал - это инвестиционный банк. А в США банки насколько помню тоже имеют фонд гарантирования. Не знаю только попадает ли золото под их фонд. У нас не попадает. Но у нас уже купить нельзя. Старые счета и вклады работают, продать можно с них, а нового купить нельзя из-за войны. Я себе все локти искусал когда серебро весной на несколько дней упало ниже 30 на тарифах - оком видел скорый возврат минимум на 34 но зуб неймет.
А что вы имеете ввиду под мультипликатором? Плечо?
