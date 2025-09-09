Предел таланта при приближении к Великому Инвестору равен бесконечности
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 09 вер, 2025 14:06
Додано: Вів 09 вер, 2025 14:07
Это калькуляторы не могут.
Математики переходят к пределу и получают бесконечность
Додано: Вів 09 вер, 2025 14:09
Золоті слова. Золота Ви людина, шановний Сибаріте. Тому й слова у Вас золоті
