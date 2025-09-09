|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 09 вер, 2025 14:06
Shaman написав: Investor_K написав:
А як бути з математичним проміжком від мінус до плюс нескінченності? Де тут межі?
(-∞; +∞)
Я у школі гарно навчався. Ниже 3 оцінки не було
математика цікава річ, там багато цікавинок. вони навіть корень з -1 видобувають. а от на нуль поділити не можуть
Предел таланта при приближении к Великому Инвестору равен бесконечности
Востаннє редагувалось Investor_K
в Вів 09 вер, 2025 14:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10697
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 09 вер, 2025 14:07
Shaman написав: Investor_K написав:
А як бути з математичним проміжком від мінус до плюс нескінченності? Де тут межі?
(-∞; +∞)
Я у школі гарно навчався. Ниже 3 оцінки не було
математика цікава річ, там багато цікавинок. вони навіть корень з -1 видобувають. а от на нуль поділити не можуть
Это калькуляторы не могут.
Математики переходят к пределу и получают бесконечность
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8796
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6476 раз.
- Подякували: 21641 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: Вів 09 вер, 2025 14:09
Сибарит написав: Shaman написав: Investor_K написав:
А як бути з математичним проміжком від мінус до плюс нескінченності? Де тут межі?
(-∞; +∞)
Я у школі гарно навчався. Ниже 3 оцінки не було
математика цікава річ, там багато цікавинок. вони навіть корень з -1 видобувають. а от на нуль поділити не можуть
Это калькуляторы не могут.
Математики переходят к пределу и получают бесконечность
Золоті слова. Золота Ви людина, шановний Сибаріте. Тому й слова у Вас золоті
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10697
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 09 вер, 2025 14:54
Investor_K написав: Сибарит написав: Shaman написав:
математика цікава річ, там багато цікавинок. вони навіть корень з -1 видобувають. а от на нуль поділити не можуть
Это калькуляторы не могут.
Математики переходят к пределу и получают бесконечность
Золоті слова. Золота Ви людина, шановний Сибаріте. Тому й слова у Вас золоті
я так розумію цитата звідси
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9742
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 09 вер, 2025 15:46
Вони у мене стиряли. Бо я іі ще у 70-і роки забув запатентувати
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10697
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 09 вер, 2025 17:22
Планую тут підсумувати результат обговорення щодо фізичної активності, що відбулося у непрофільній гілці. А то як завжди говорили-говорили. А результат? Як людина з великим досвідом управлінської роботи візьму на себе таку місію. Слідкуйте за темою.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10697
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 10 вер, 2025 04:55
1-1.
Не дуже. Все залежить від гри з ISL
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10697
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 10 вер, 2025 08:54
Investor_K написав:
Знову не дають старому поспати
не дають до 150 років панді поспати
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40747
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2854 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|