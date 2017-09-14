RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15081150821508315084>
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 13:51

на 2%

  jump написав:
Після атаки російських дронів: акції польських компаній почали стрімко падати
https://focus.ua/uk/economics/723416-po ... -droniv-rf


wig20usd з 780 на 765, на 2%
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40757
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 13:55

  Бетон написав:🤯 «Все погано, погано. Можу лише одне сказати – біжіть»: заступник керівника одного з підрозділів детективів НАБУ придбав квартиру в Ужгороді за $100 000 під час війни та зареєстрував її на матір своєї близької знайомої

Квартиру вони придбали ще в грудні 2023 року і, власне, проживали в ній, але у своїй декларації за той же рік посадовець не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану.

Також пишуть, що батьки цього ж посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на ТОТ, але він нібито не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.



Ну вот какое будущее у такой страны???


ще й яке :lol:
мегапотужне :oops:

Після обшуків в Німеччині Шурма переїхав в Австрію :lol:
В Німеччині вже були прецеденти екстрадиції за запитом України, водночас Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ".

Бізнесмен і співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, за даними співрозмовників у бізнесових колах, у перспективі сподівається на притулок в Ізраїлі.

А найбільш "незахищений" іноземними юрисдикціями колишній віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, якого із Варшави до Києва повертали силами ГУР, поки що "безрезультатно намагається зрозуміти масштаб своїх проблем із законом".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/10/7530170/


Військова частина купила техніку у півтора раза дорожче від інших військових 8)

Військова частина Т0940 за результатами тендеру 26 серпня уклала угоду з ТОВ "Торговий дім "Альфатех" на придбання двох екскаваторів за 23,22 млн грн.
https://epravda.com.ua/finances/viyskov ... ih-811431/
jump
 
Повідомлень: 4987
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 14:01

  flyman написав:
  Бетон написав:🤯 «Все погано, погано. Можу лише одне сказати – біжіть»: заступник керівника одного з підрозділів детективів НАБУ придбав квартиру в Ужгороді за $100 000 під час війни та зареєстрував її на матір своєї близької знайомої

Квартиру вони придбали ще в грудні 2023 року і, власне, проживали в ній, але у своїй декларації за той же рік посадовець не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану.

Також пишуть, що батьки цього ж посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на ТОТ, але він нібито не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.



Ну вот какое будущее у такой страны???

в країні є майбутнє, а держава де занадто кровосісів під питанням

В яблочко
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5484
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 14:15

Чи вони вирішили притримуватись біблії/підставити іншу щоку?

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:
  flyman написав:Оні заблуділісь

поки що європа з усіх сил робить вигляд, що росія просто криворука і не контролює, куди летить їх г-но. тож рф є ще над чим працювати, щоб ця думка євпропейців змінилася на щось інше і з'явився сенс обговорювати 5-ту статтю.

Цікаво, а на що інше вона має змінитись?
Що має зробити Європа по-вашому?
Оголосити війну РФ чи бомбіть Маскву?
Що заважає десяток шахедів(чи щось схоже) запустити у відповідь по рф?

Нічого особистого - просто "відповідь", щоб уважніше наступного разу рф запускали свої приблуди.

(раз не хочуть сочно влупити ракетою і показати рф пів руки!)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8624
З нами з: 18.03.21
Подякував: 287 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 14:16

  Hotab написав:
  whois2010 написав:Реакція Польщі та заходу взагалі була зрозуміла вже у 2010р, коли в рф було знищено літак з усім військово-політичним керівництвом Польщі. Всі зробили вигляд, що воно само сталося. І поляки теж.

Якісь факти , що вбили саме кацапи, підтвердились?
Бо завжди останнє рішення (сідати чи ні в метеоумовах, які не відповідають рівню підготовки) залишається за екіпажем. І якщо на борт не видавали свідомо неправдиву інформацію, або навмисно вимикали наземні засоби навігації, то я навіть придумати не можу як там прикрутити вину кацапам.

Так, є відео Солоніна, де він посилається на розслідування з фактами(там по-моєму 100+ сторінок, я його тільки проглядав тому що там для професіоналів). Відео Солоніна достатньо щоб на 100% зрозуміти що це було умисне вбивство а не катастрофа.

Наземні засоби навігації були посунуті вперед і пілот сідав у ліс, думаючи що сідає на слугу. Плюс був штучно створений туман щоб пілот не бачив куди сідає.
Але головне не це. Головне - літак був підірваний, а не просто "впав"(сів на ліс). При аналогічних "падіннях"(без пожежі) ніколи не вмирає 100% людей, а тут загинуло 100%.

Для слідства напевно цих доказів не достатньо, для мене - достатньо.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6720
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 14:36

За крок до перевороту думок©

Всього лиш 7хв >>>
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8624
З нами з: 18.03.21
Подякував: 287 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 14:40

  Xenon написав:
  Сибарит написав:Т.е. вступить в войну другим образом?
Вы действительно на это надеетесь? Это то, чего они всеми силами стараются избежать (отсрочить?)
Мы слишком привыкли надеяться на то, что кто-то за нас решит все проблемы...

помните как в Крыму начиналось?
тоже ведь не в первый день одним махом все захватили

сначала одну часть заблокировали, смотрели на реакцию, Бельбек и тп..

Европа до сих пор не может понять, что воевать все равно придется, но чем дальше тянуть, тем в более худших условиях будут.
Наступает тот момент что решать уже нужно не наши проблемы, а свои

Пока что это не их проблемы.
Пока идёт война в Украине РФ на Европу не нападёт. Так что сегодня "чем дальше тянуть, тем в более лучших условиях будут". Пока мы воюем, они могут спокойно разворачивать свою оборонку, закупать вооружения, изучать методы ведения современной войны, готовить свои армии, при необходимости изменить какие-то законы.
Так что пока что о них переживать и беспокоиться не стоит. И Сибарит абсолютно прав.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35945
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 14:44

  detroytred написав:
  Сибарит написав:Мы слишком привыкли надеяться на то, что кто-то за нас решит все проблемы...


Ну хтось же вирішує своє проблеми за наш рахунок!

Навіть мудро та далекоглядно. Тобто навіть ще до того, як ці проблеми фактично з'являться.
Наперед...

Україна для усього цивілізованого світу виграє час і виснажує оте світове лихо (загрозу демократичному світу тощо).
Можливо партнери також сподіваються...що Україна вирішить їх проблеми.

"хтось вирішує". Благодаря тому, что напали на нас.
По этой же причине у нас такой возможности нет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35945
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 14:50

  andrijk777 написав:..........
Так, є відео Солоніна, де він посилається на розслідування з фактами(там по-моєму 100+ сторінок, я його тільки проглядав тому що там для професіоналів). Відео Солоніна достатньо щоб на 100% зрозуміти що це було умисне вбивство а не катастрофа.
.........
Разбираться надо именно по отчёту о результатах расследования, но там, действительно, для профессионалов.
А по видео Солонина...
Он вам не только про "штучно створений туман" расскажет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35945
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 14:51

  Успіх написав:
  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:поки що європа з усіх сил робить вигляд, що росія просто криворука і не контролює, куди летить їх г-но. тож рф є ще над чим працювати, щоб ця думка євпропейців змінилася на щось інше і з'явився сенс обговорювати 5-ту статтю.

Цікаво, а на що інше вона має змінитись?
Що має зробити Європа по-вашому?
Оголосити війну РФ чи бомбіть Маскву?
Що заважає десяток шахедів(чи щось схоже) запустити у відповідь по рф?

Нічого особистого - просто "відповідь", щоб уважніше наступного разу рф запускали свої приблуди.

(раз не хочуть сочно влупити ракетою і показати рф пів руки!)

Демократія.
В демократії не може "хтось" віддати наказ "запустити у відповідь по рф 10 дронів" тому що його за це засудять, тому що це агресія. А агресія прямо карається законами Польщі(аналогічні закони є і в РФ, тільки путіна очевидно ніхто не засудить за таке).
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6720
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15081150821508315084>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 124042
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 308546
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 988470
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9632)
10.09.2025 14:54
Sense Bank (14835)
10.09.2025 14:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.