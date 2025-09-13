|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:02
Investor_K написав:
Хотабе, то ви не проти щоб я вас усиновив?
Спочатку спробуємо відтягнути на місце ваші яєчка, може вдасться вам своїх мати .
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16307
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:06
Hotab написав: Investor_K написав:
Хотабе, то ви не проти щоб я вас усиновив?
Спочатку спробуємо відтягнути на місце ваші яєчка, може вдасться вам своїх мати .
Тоді я вас уматерю.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10720
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:07
Investor_K написав: Hotab написав: Investor_K написав:
Хотабе, то ви не проти щоб я вас усиновив?
Спочатку спробуємо відтягнути на місце ваші яєчка, може вдасться вам своїх мати .
Тоді я вас уматерю.
Не поспішайте, можливо я вас залишу таки чоловіком. Тягнути буду не на розрив. До стоп-слова.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16307
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:44
]
Investor_K написав:
Великий Інвестор Митець та Творець
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16307
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:49
Investor_K далі він хотів когось всиновити
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16307
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:58
Hotab написав:Investor_K
далі він хотів когось всиновити
І шо? Розкрийте тему, бо щось не дуже
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10720
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 13 вер, 2025 21:11
Investor_K написав: Hotab написав:Investor_K
далі він хотів когось всиновити
І шо? Розкрийте тему, бо щось не дуже
Та не треба. Про таких як ви кажуть «мертвому член не надрочиш».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16307
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Суб 13 вер, 2025 21:21
Хто переможе, друзі? Яка ваша думка?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10720
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 13 вер, 2025 21:23
Investor_K написав:
Хто переможе, друзі? Яка ваша думка?
Я думаю, що Кроуфорд переможе по очкам
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10720
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|