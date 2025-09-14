ви ж хоч кажіть, про що мова - у нас бокс масово дивляться лише супертяжів
Додано: Суб 13 вер, 2025 22:01
Додано: Суб 13 вер, 2025 22:16
та й взагалі ви надто зосередилися на спорті. а тут дехто не чекає й вже другий кавер зробив - буде вам конкуренція на виборах
єдине, що грає на вас - наш боров після кожного прослуховування пісні прям фізично відчуває, як міцні руки кума-військкома схопили за задні лапи й кудись тягнуть. але ви не розслабляйтесь
Додано: Суб 13 вер, 2025 22:20
але можна зробити зустрічний хід. Вам яка версія більше подобається?
чи
Додано: Суб 13 вер, 2025 22:26
Shaman
Куму довіри нема вже, його юзнули лише для виїзду з України в Стамбул. Далі кабанчик нагулює сальце на турецькій шаурмі і в Дніпро більше ні ногою.
Йому б , правда, треба Віталю для психологічної допомоги і консультації. Бо у кабанчика проблема з особистими граніцами. Ззаду порушена , ще з підліткового віку.
Додано: Суб 13 вер, 2025 22:35
але ж є таке явище - фантомні болі. особливо після дитячої травми
Додано: Нед 14 вер, 2025 08:51
Додано: Нед 14 вер, 2025 08:55
Кроуфорд переміг. Впевнено. Красиво. Одноголосним рішенням. А чому?
Бо так сказав Великий Інвестор. Я б навіть сказав - Найвеличніший. Але скромно промовчу.
