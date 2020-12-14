RSS
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:19

  UA написав:
  airmax78 написав:Не розумію як тут таке можливе, але виявляється що вільнолюди не переможні:
1) Проект: https://www.dmaa.at/work/mischek-tower-donaucity
2) Результат після зіткнення з вільнолюдьми: https://maps.app.goo.gl/Zuu822X8wDweAPBm7

residential complex Nova Ukraina?

Місцеві застарілі модні мопи - не думаю що там багато українців володіють квартирами, скоріше там зоопорак власників, враховуючи безпосередню близкість до комлпексу будівель ООН, UNISEF, UNIDO та інших контор яким недовго залишилось жити. Може саме тому будинок тепер так і виглядає - як справжнє втілення мультикультуралізму. До речі, саме з вікна цього будинку зроблений постріл в першій серії "Дня шакалу": https://youtu.be/SXj0zsgaDQE?t=590
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 17 вер, 2025 21:44, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 42944
З нами з: 25.10.12
Подякував: 987 раз.
Подякували: 5354 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:26

airmax78
- не думаю що там багато українців володіють квартирами


УА, як будь який гнилий манкурт, тепер буде поносити українців. І все негативне в світі пояснювати українцями. Але Хорватія його все одно як свого не прийме. Буде цікаво, не перемикаємось.
Hotab
 
Повідомлень: 16359
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:32

  Hotab написав:airmax78
- не думаю що там багато українців володіють квартирами


УА, як будь який гнилий манкурт, тепер буде поносити українців. І все негативне в світі пояснювати українцями. Але Хорватія його все одно як свого не прийме. Буде цікаво, не перемикаємось.

А що, ЮА залишив Україну?
airmax78
 
Повідомлень: 42944
З нами з: 25.10.12
Подякував: 987 раз.
Подякували: 5354 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:36

  airmax78 написав:
  Hotab написав:airmax78
- не думаю що там багато українців володіють квартирами


УА, як будь який гнилий манкурт, тепер буде поносити українців. І все негативне в світі пояснювати українцями. Але Хорватія його все одно як свого не прийме. Буде цікаво, не перемикаємось.

А що, ЮА залишив Україну?

За легендою все продав в Україні , купив щось в Хорватії.
Тепер «крутить дулі» .
Hotab
 
Повідомлень: 16359
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:46

  Hotab написав:
  airmax78 написав:А що, ЮА залишив Україну?

За легендою все продав в Україні , купив щось в Хорватії.
Тепер «крутить дулі» .

То що, в нас буде вже 3 Bigora?
airmax78
 
Повідомлень: 42944
З нами з: 25.10.12
Подякував: 987 раз.
Подякували: 5354 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 23:53

  airmax78 написав:
  UA написав:residential complex Nova Ukraina?

Місцеві застарілі модні мопи - не думаю що там багато українців володіють квартирами, скоріше там зоопорак власників, враховуючи безпосередню близкість до комлпексу будівель ООН, UNISEF, UNIDO та інших контор яким недовго залишилось жити. Може саме тому будинок тепер так і виглядає - як справжнє втілення мультикультуралізму. До речі, саме з вікна цього будинку зроблений постріл в першій серії "Дня шакалу": https://youtu.be/SXj0zsgaDQE?t=590

До речі, Трайбека влаштувалась в якусь структуру від ООН, та каже оце і є справжній пасивний дохід. А лендордство це Сізіфов труд.
UA
 
Повідомлень: 9674
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2348 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 02:26

  Faceless написав:
rjkz написав:А от номер картки - це вже прямий шлях до небезпеки.

Тут ви цілком праві, бо й правила МПС різні для різних торговців. Амазон може списати гроші без вводу всяких cvv і 3d secure :)
Мені інше цікаво. Як так виходить, що в США відносно нескладно поцупивши номер соцстрахування по суті "вкрасти особистість", користуватися чужими рахунками, відкривати нові, і ця тема існує багато років?
Можете відповісти в темі про еміграцію


Дякую за запитання.
Якщо буде Ваша ласка, я відповім тут й буду дуже вдячний, якщо ця відповідь не буде перенесена в гілку про еміграцію, на то є причина.
Амереканці дуже обережно ставляться до того, щоб кому небудь надавати свій ССН.
Зазвичай нікуди не дінешься при працевлаштуванні, будь яких фінансових актівіті або при деякіх діях коли вимагається підтвердити свій легальний статус.
Наприклад, відриття рахунків в банковськіх установах, страхових компаніях, звернення за будь якої форми позики, тощо.
Однак, бувають випадки, коли хтось вимагає надання ССН, але ви маєте право не надавати його. Наприклад, медичні установи накшталт офісів. Там скрізь в первинних формах є графа ССН. Його треба ігнорити. Бо це саме незахищене місце.
В тих офісах працює купа люду, акі постійно приходять й звільняються. А офісів треба багато відвідувати.
Також дуже ризикують ті, хто постійно змінює работодавців. Вони постійно залишають назавжди свій ССН в доступі.
Не всі банківські установи ретельно перевіряють свої клієнтів.
Наприклад, самий великий банк Чейз мене мурижів біля 3 тижнів.
А відкриття рахунку в двох інших банковськіх установах було онлайн й зайняло кілька хвилин.
Після відкриття рахунку через деякий час можно відкривати кредитну картку.
Й тут проблема - а якщо не та людина відкрила чекінг й користувалась онлайн?
Наприклад я жодного разу не був в тих банковськіх установах, де відкривав рахунки онлайн.
Тому надати будь які данні кредитної картки - безпечно. Якщо хтось щось зробить - це проблема банка.
Дебітової - небезпечно. Ви ризикуєте втратити свої гроші на цьому рахунку.
ССН - дуже небезпечно. Ви можете не тільки втратити все, але й залишитися винними на дуже велики суми грошей. Або від вашого імені можуть буди здійснені шахрайскі дії.
Тому мене дуже бентежить, коли "наші українці" (ТМ) надають особисту інформацію пройдисвітам. Й дуже дивує що останні ще й пишаються цім.
Наприклад, як в США так й в Канаді будь які юридичні дії людина може зробити або сама або доручити це ліцензованій особі, напрклад адвокату.
Виключення - батьки можу заповнювати форми для дитини до 14 років.
Але коли хтось вихваляється що заповнив анкету на туристичну візу - це визнання злочину. Хакери з усього світу полюють за особливою інформацією, але "наші українці" (ТМ) надають свої данні добровільно й ще за це гроші сплачують.
Це - повне безглуздя.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17771
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8697 раз.
Подякували: 5491 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
