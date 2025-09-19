RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:16

  Investor_K написав:Prodigy -це зовсім не весь колектив. І навіть далеко. А лозунг правильний! Від кожному за здібностями до кожному за потребами. Це ще кращий.

дуже подобається лінивим неробам, які нічого не вміють, але мають великі потреби :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:27

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Prodigy -це зовсім не весь колектив. І навіть далеко. А лозунг правильний! Від кожному за здібностями до кожному за потребами. Це ще кращий.

дуже подобається лінивим неробам, які нічого не вміють, але мають великі потреби :lol:

Это нравится тем, кто не понимает, что потребности будут определять не они 😁
Сибарит
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:27

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Prodigy -це зовсім не весь колектив. І навіть далеко. А лозунг правильний! Від кожному за здібностями до кожному за потребами. Це ще кращий.

дуже подобається лінивим неробам, які нічого не вміють, але мають великі потреби :lol:

Це правда. Треба, щоб хтось ці хотєлкі оплачував. Я для своіх потреб поклав око на хотаба. У нього оонівських грошей багато. Впорається
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:43

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Prodigy -це зовсім не весь колектив. І навіть далеко. А лозунг правильний! Від кожному за здібностями до кожному за потребами. Це ще кращий.

дуже подобається лінивим неробам, які нічого не вміють, але мають великі потреби :lol:

Це правда. Треба, щоб хтось ці хотєлкі оплачував. Я для своіх потреб поклав око на хотаба. У нього оонівських грошей багато. Впорається

Окуляри за 350 хочете? 😀
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:59

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Hotab написав:Окуляри за 350 хочете? 😀


Євро?
Investor_K
