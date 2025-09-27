|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:31
Чи є тут поціновувачі творчості мого улюбленого співака Мусліма Магомаєва?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10783
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:39
Investor_K написав:
Чи є тут поціновувачі творчості мого улюбленого співака Мусліма Магомаєва?
Мне больше нравится Борис Штоколов.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8891
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21652 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:42
Сибарит
Чому?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10783
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:51
Investor_K написав:Сибарит
Чому?
Пел лучше.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8891
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21652 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:58
Зараз таких, на жаль, немає. Деградація співаків. Деградація моральності. Деградація у всьому. Саме тому я слухаю в основному виконавців 70-80 років минулого сторіччя.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10783
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:16
Investor_K написав:
Зараз таких, на жаль, немає. Деградація співаків. Деградація моральності. Деградація у всьому. Саме тому я слухаю в основному виконавців 70-80 років минулого сторіччя.
Это уже ворчание
Сейчас просто бездарностям пробиться легче, поэтому найти что-то стоящее труднее.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8891
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21652 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:32
Investor_K написав:
Зараз таких, на жаль, немає. Деградація співаків. Деградація моральності. Деградація у всьому. Саме тому я слухаю в основному виконавців 70-80 років минулого сторіччя.
Вот Вам подобное ворчание тех лет в адрес тех исполнителей
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8891
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21652 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: П'ят 26 вер, 2025 20:52
Сибарит написав: Investor_K написав:
Зараз таких, на жаль, немає. Деградація співаків. Деградація моральності. Деградація у всьому. Саме тому я слухаю в основному виконавців 70-80 років минулого сторіччя.
Это уже ворчание
Сейчас просто бездарностям пробиться легче, поэтому найти что-то стоящее труднее.
Мені цей кліп також подобається. Хоча Сара та Антоніо краще цю пісню виконали
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10783
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 вер, 2025 17:48
ви пішли в обговорення музики минулого сторіччя, а конкуренти не сплять.
й у мріях уявляються себе так
й не помітили, що в реалі засмага дійшла до стадії "смажений"
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9946
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 782 раз.
- Подякували: 1656 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 27 вер, 2025 20:34
Shaman написав:
ви пішли в обговорення музики минулого сторіччя, а конкуренти не сплять.
й у мріях уявляються себе так
й не помітили, що в реалі засмага дійшла до стадії "смажений"
Барабашов нам не конкурент.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10783
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|