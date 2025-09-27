RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:31

Чи є тут поціновувачі творчості мого улюбленого співака Мусліма Магомаєва?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10783
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:39

  Investor_K написав:Чи є тут поціновувачі творчості мого улюбленого співака Мусліма Магомаєва?

Мне больше нравится Борис Штоколов.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8891
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21652 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:42

Сибарит

Чому?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10783
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:51

  Investor_K написав:Сибарит

Чому?

Пел лучше.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8891
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21652 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:58

Зараз таких, на жаль, немає. Деградація співаків. Деградація моральності. Деградація у всьому. Саме тому я слухаю в основному виконавців 70-80 років минулого сторіччя.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10783
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:16

  Investor_K написав:Зараз таких, на жаль, немає. Деградація співаків. Деградація моральності. Деградація у всьому. Саме тому я слухаю в основному виконавців 70-80 років минулого сторіччя.

Это уже ворчание :)
Сейчас просто бездарностям пробиться легче, поэтому найти что-то стоящее труднее.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8891
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21652 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:32

  Investor_K написав:Зараз таких, на жаль, немає. Деградація співаків. Деградація моральності. Деградація у всьому. Саме тому я слухаю в основному виконавців 70-80 років минулого сторіччя.

Вот Вам подобное ворчание тех лет в адрес тех исполнителей :lol:
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8891
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21652 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 20:52

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Зараз таких, на жаль, немає. Деградація співаків. Деградація моральності. Деградація у всьому. Саме тому я слухаю в основному виконавців 70-80 років минулого сторіччя.

Это уже ворчание :)
Сейчас просто бездарностям пробиться легче, поэтому найти что-то стоящее труднее.

Мені цей кліп також подобається. Хоча Сара та Антоніо краще цю пісню виконали
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10783
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 17:48

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

ви пішли в обговорення музики минулого сторіччя, а конкуренти не сплять.
й у мріях уявляються себе так

й не помітили, що в реалі засмага дійшла до стадії "смажений" :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9946
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1656 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 20:34

  Shaman написав:ви пішли в обговорення музики минулого сторіччя, а конкуренти не сплять.
й у мріях уявляються себе так

й не помітили, що в реалі засмага дійшла до стадії "смажений" :lol:

Барабашов нам не конкурент.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10783
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
