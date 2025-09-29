|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 29 вер, 2025 15:20
Hotab написав:Investor_K
Почесати спину шановній лдині більш плчесно ніж обслуговувати папуасів
Так якщо «папуас» платить гроші, а «поважна людина» (доречі поважна ким? Бо ця гілка не дала відповідь на це питання 😅) другу навіть в борг не дає 20 кгрн, то навіщо нам така душа, що за душою ні гроша..
А за гроші почешете?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10796
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 вер, 2025 15:39
Investor_K
Ну чешу ж.. Все заганяю вас в борги …
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16519
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2496 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Пон 29 вер, 2025 20:39
Намагається лохматити дєдушку
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10796
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 вер, 2025 20:41
Investor_K написав:
Намагається лохматити дєдушку
Лохматити - це нахлобучувати?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16519
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2496 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Пон 29 вер, 2025 21:02
Hotab написав: Investor_K написав:
Намагається лохматити дєдушку
Лохматити - це нахлобучувати?
Якщо що - грошей немає. Всі гроші у папуасів
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10796
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор