Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 29 вер, 2025 17:52
Faceless
Колись в Одесі біля вокзалу в 1998 році (я лейтенантом приїхав в штаб авіа корпусу на розподілення в в/ч ) обілечували перехожих в недозволеному місці . Але то дійсно був нонсенс. Можливо на карман працювали
Профіль
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:07
Вправа «Бінго». Кожному учаснику дається аркуш паперу. Його
необхідно скласти вертикально навпіл, а потім лише руками, без ножниць
«вирізати» фігурку «Бінго» - силует людини. Після цього кожен учасник
пише на «Бінго» свою мрію, захоплення, улюблену музику, страву та бажане
місце відпочинку.
На наступному етапі учасники встають із свої місць і, підходячи один
до одного, мають знайти і записати на своїх «Бінго» імена тих, з ким у них
однакові одна або кілька позицій. Після цього учасники повертаються у
коло. Психолог ставить питання:
• Чи є такі учасники, у яких однаковими є всі позиції?
• У кого збіглася одна позиція?
• У кого збіглися декілька позицій?
• Чи є учасники, у яких усі позиції різні?
• Про що ми можемо сказати аналізуючи цю вправу?
• Що допомагає людям пізнавати одне одного?
Вправа «Мої проблеми». Записати по 4-5 пунктів (проблеми) у кожній
із трьох рубрик:
а) у минулому,
б) тепер,
в) ті, які очікуються у майбутньому.
Які записи дались найлегше? У якому часовому просторі проблеми
були найбільш масштабні?
Обговорення питання «Я як причина власних проблем»
(самозапрограмовані проблеми). Які шляхи її подолання?
Ритуал завершення заняття «Подарунки». Кожен підліток придумує
подарунок, який він хотів би подарувати учаснику, що сидить поруч.
Головна умова полягає у тому, що подарунок повинен якомога більше
підходити даній особистості, доставляти йому радість. Розповідаючи про свій
подарунок, кожен пояснює, чому саме цей подарунок було обрано. Учасник,
якому «подарували» подарунок, висловлює свою думку, чи дійсно він радий
такому «подарунку» .
Вправа «День народження». Із числа учасників обирається
«іменинник». Всі діти мімікою, жестами дарять йому «подарунки»,
висловлюють найкращі побажання. Потім самому «імениннику»
пропонується згадати чи не образив він когось, подумати, як це виправити.
Діти доповнюють побажання, пов’язані з виправленням недоліків, які сам
«іменинник» на назвав, а, можливо, не бачить в собі. Після чого учасникам
групи пропонується пофантазувати і придумати майбутнє «імениннику».
Вправа сприяє згуртуванню групи, дає дітям можливість висловити образи,
зняти розчарування.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 29 вер, 2025 18:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:08
ЛАД написав:
Механизм принуждения в принципе существует - есть штрафы и для пешеходов. Меня когда-то один раз в жизни оштрафовали. Не помню, где - в Киеве, кажется.
На рубль? 😁
Додано: Пон 29 вер, 2025 18:37
Сибарит написав: ЛАД написав:
Механизм принуждения в принципе существует - есть штрафы и для пешеходов. Меня когда-то один раз в жизни оштрафовали. Не помню, где - в Киеве, кажется.
На рубль? 😁
Уже не помню.
Очень давно было. Немного, но точно подороже. Может, на 3?
Но тогда и для водителей штрафы были поменьше.
Додано: Пон 29 вер, 2025 21:15
Мене б напрягало, що чогось треба ділитися з чужими людьми купою персональної інформації про себе в рамках якихось "ігор", це і про мрії і про захоплення і про проблеми.
І це, як це "вирізати силует" без ножиць? Пообривати?
