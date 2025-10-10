RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Сер 08 жов, 2025 06:06

  Investor_K написав:???

За результатами аналізу зворотнього звязку від шановних форумчан я роблю історичне відкриття та висновок.
ЦОЙ ПОМЕР
Investor_K
Повідомлень: 10822
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Сер 08 жов, 2025 09:44

Носи нагороду по Троєщині

Зображення
За потужний контент
Hotab
Повідомлень: 16666
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Сер 08 жов, 2025 10:11

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:???

За результатами аналізу зворотнього звязку від шановних форумчан я роблю історичне відкриття та висновок.
ЦОЙ ПОМЕР


цой подавився мацой від айзеншпіса
а ось ваші пісні споконвічні гімни протесту молоді
fox767676
Повідомлень: 4457
З нами з: 13.06.20
Подякував: 412 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Сер 08 жов, 2025 13:53

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:???

За результатами аналізу зворотнього звязку від шановних форумчан я роблю історичне відкриття та висновок.
ЦОЙ ПОМЕР

І це, до речі, не перше відкриття у цій гілці. Мінімум, друге. Те, що люди з звичайним інтелектом обговорювали десятиріччями
Investor_K
Повідомлень: 10822
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Чет 09 жов, 2025 09:17

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:???

За результатами аналізу зворотнього звязку від шановних форумчан я роблю історичне відкриття та висновок.
ЦОЙ ПОМЕР

І це, до речі, не перше відкриття у цій гілці. Мінімум, друге. Те, що люди з звичайним інтелектом обговорювали десятиріччями

Ось чому ця тема викликає інтерес не лише в Україні, але й за кордоном. Я впевнений, що є перегляди та дописи не лише з нашої країни, але й іноземних країн. Люди тягнуться до світлого, до знань.
Investor_K
Повідомлень: 10822
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
П'ят 10 жов, 2025 08:50

Без води та електрики

Як жити?
Investor_K
Повідомлень: 10822
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
П'ят 10 жов, 2025 09:07

  Investor_K написав:Як жити?

Выезжать з країни мрій треба
Негайно
А що на Троє зараз такий колапс?
барабашов
Повідомлень: 5423
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 363 раз.
 
