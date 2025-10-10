|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Сер 08 жов, 2025 06:06
Investor_K написав:
???
За результатами аналізу зворотнього звязку від шановних форумчан я роблю історичне відкриття та висновок.
ЦОЙ ПОМЕР
Додано: Сер 08 жов, 2025 09:44
За потужний контент
Додано: Сер 08 жов, 2025 10:11
Investor_K написав:
???
За результатами аналізу зворотнього звязку від шановних форумчан я роблю історичне відкриття та висновок.
ЦОЙ ПОМЕР
цой подавився мацой від айзеншпіса
а ось ваші пісні споконвічні гімни протесту молоді
Додано: Сер 08 жов, 2025 13:53
Investor_K написав:
???
За результатами аналізу зворотнього звязку від шановних форумчан я роблю історичне відкриття та висновок.
ЦОЙ ПОМЕР
І це, до речі, не перше відкриття у цій гілці. Мінімум, друге. Те, що люди з звичайним інтелектом обговорювали десятиріччями
Додано: Чет 09 жов, 2025 09:17
Investor_K написав:
???
За результатами аналізу зворотнього звязку від шановних форумчан я роблю історичне відкриття та висновок.
ЦОЙ ПОМЕР
І це, до речі, не перше відкриття у цій гілці. Мінімум, друге. Те, що люди з звичайним інтелектом обговорювали десятиріччями
Ось чому ця тема викликає інтерес не лише в Україні, але й за кордоном. Я впевнений, що є перегляди та дописи не лише з нашої країни, але й іноземних країн. Люди тягнуться до світлого, до знань.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:50
Як жити?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:07
Investor_K написав:
Як жити?
Выезжать з країни мрій треба
Негайно
А що на Троє зараз такий колапс?
