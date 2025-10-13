|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 13 жов, 2025 16:25
Investor_K написав: Shaman написав:
в такі буремні часи, та й не в буремні - ключове слово - диверсифікація...
Валюта - скринька.
Гривня - депо.
Пропорції?
крипта ж!
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41139
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2861 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор