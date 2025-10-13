RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 16:25

  Investor_K написав:
  Shaman написав:в такі буремні часи, та й не в буремні - ключове слово - диверсифікація...

Валюта - скринька.
Гривня - депо.
Пропорції?

крипта ж!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41139
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 61626364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4383)
13.10.2025 15:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.