За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 05:54

  барабашов написав:Какой пруф?
Только сегодня видел "стрелку" молодых бородатых(под чурок с гор вокруг Терека) инвесторов-спортсменов-инвалидов у нас на К.Маркса с участием гелика 464го с номерами 0005, очевидно связанную с покупкой пары биткоинов "в натуре" за сумку "синего нала"(в руках одного из молодых дарований) и наверно с портретоми Саддама Хусейна вместо Бени.Ф.

Настільки неправдоподібно, що старий ледь не заплакав
Investor_K
Повідомлень: 10843
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 12:08

Те, що старий ледь не заплакав, до речі, також не дуже правдоподібно )))
Investor_K
Повідомлень: 10843
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 12:25

  Investor_K написав:Те, що старий ледь не заплакав, до речі, також не дуже правдоподібно )))

що, таки заплакав? :lol:
Shaman
Повідомлень: 10095
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 12:30

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Shaman написав:що, таки заплакав?


Нє. Між нами.
Іноді я в фільмах бачу як страдають люди, які без пошани відносяться до поважних інвесторів. Або ж просто до людей похилого віку. Знаєте, пане Шамане, я в такі моменти також не плачу.
Investor_K
Повідомлень: 10843
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 13:14

  Investor_K написав:
  Shaman написав:що, таки заплакав?


Нє. Між нами.
Іноді я в фільмах бачу як страдають люди, які без пошани відносяться до поважних інвесторів. Або ж просто до людей похилого віку. Знаєте, пане Шамане, я в такі моменти також не плачу.

дещо про інше, але сенс схожий.

але тут не всі плачуть, декому подобається 8)
Shaman
Повідомлень: 10095
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 13:52

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Shaman написав:але тут не всі плачуть, декому подобається


Я цього батька, здається, бачив на троєщинському ринку.
Investor_K
Повідомлень: 10843
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
