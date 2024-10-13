RSS
  #
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:23

Там комусь вже почало заходити?!
Бо мені окрім Укргазу ще ніхто нічого не кинув! 🧐🧐🧐
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:45

  Boundless написав:
  asti написав:М-да... чувствую, сегодня будет жаркий денёк! 😜😜

Чекаємо бойню за Бахчисарай?


Зараз неадекватна різниця, між ціною покупки та продажу, особливо у сенса.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:56

Зараз неадекватна різниця, між ціною покупки та продажу, особливо у сенса.[/quote]

Сенс втрачає свій сенс. Приват стає краще.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 16:00

Re: Ринок ОВДП

  SAndriy1 написав:купуйте ОВДП UA4000237424 від 1шт і продавайте необхідну кількість,

цікавий папір, але де гарантія, що ІКУ просто не зменшить ціну викупу в майбутньому?
сьогодні, наприклад продаж - 1076,92, а викуп - 1076,91 грн.
Але ж цей же папір в Приваті продають за 1054,66 грн./шт.
в Снсі - 1060,79/1043,79 грн.
Чому така різниця?
