RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 17:32

  Investor_K написав:
  Shaman написав:наш хутряний боров напевне не знаю. гадаю навпаки, залюбки приміряв би

Це ще хто?

"его имя слишком известно" (с) тому він проходить під різними псевдонімами - шуба, кабанчик :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10106
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 63646566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9960)
16.10.2025 18:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.