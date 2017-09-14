У січні та лютому 1946 року загін Райса «пацифікував» шість білоруських сіл, убивши 79[2][12] -87[4] мирних жителів і поранивши сотні.[4] У Залешанах Гайнівського повіту його люди замкнули мирних жителів у будівлі, а потім спалили їх живцем.[4]



Хоча мотивація цих дій не зовсім зрозуміла, відомо, що вони не були випадковими. Протягом січня 1946 року загін Райса захопив сорок візників під Ложицями. Тих візників, які визнали себе поляками, відпустили, а решту 29 розстріляли біля Пухлого Стару. Після цього загін вчинив різанину в селах Залешани, Вулька Вигоновська, Зані, Шпаки, Коньковизна, Попувка, Райська, Сипне і Потока, вбивши ще 50 осіб. Ці вбивства були засуджені самою NZW, яка мала намір віддати Райса під військовий трибунал, однак цього не сталося.[12]





Райс (ліворуч) на зустрічі з лейтенантом Пьотром Мотилевичем, десантником спецоперацій з Silent Unseen (1944)

Діяльність PAS-NSW під командуванням Райса проти етнічних білорусів у регіоні Білостока спонукала багатьох білорусів вважати комуністичну владу менш ворожою до них, ніж польське підпілля.[13]



Райс залишався відносно невідомим, поки пам’ять про нього не перейняв Національно-радикальний табір (ONR), націоналістична група, яка активно рекламує його як героя. З 2015 року прихильники групи демонструють плакати Rajs на марші до Дня незалежності. На кордоні з Білорусією героїзація Райса стала способом вираження анти-білоруських настроїв. Наприкінці 2015 року ONR помістив його ім’я на кількох державних і приватних будинках, де проживають білоруси в Гайнівці та інших місцях. З 2016 року в місті ONR проводить марш пам'яті Раджа.[17] У той час як у Польщі Райса просувають націоналісти, білоруська меншина в Польщі та польські ЗМІ його відкидають.[18][19]

