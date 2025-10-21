це вже треба здавати в дурку?..
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 20 жов, 2025 11:12
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:10
Shaman
Закрити тему і топікстартера (ТС) в дурку. Це розсадник маразму і несмішних шутєєк ТС . З намаганнями спровокувати срачі.
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:24
дідусь панда хотел пісеньку
запам'ятаємо його таким
Додано: Пон 20 жов, 2025 20:02
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Пон 20 жов, 2025 20:07
Додано: Вів 21 жов, 2025 02:01
Національний кешбек
Хтось знає, чому досі за серпень не виплачено? Бо мені дуже треба
