За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 22 жов, 2025 13:40
Дуже добре, друзі, що у нас таке приємне та конструктивне спілкування.
Investor_K
Додано: Сер 22 жов, 2025 13:43
Investor_K написав:
Дуже добре, друзі, що у нас таке приємне та конструктивне спілкування.
дякуємо за люб'язно наданий комунікаційний майданчик
fox767676
Додано: Сер 22 жов, 2025 13:49
fox767676 написав: Investor_K написав:
Дуже добре, друзі, що у нас таке приємне та конструктивне спілкування.
дякуємо за люб'язно наданий комунікаційний майданчик
You are welcome! Ми ж культурні та інтелігентні люди
Investor_K
Додано: Сер 22 жов, 2025 13:50
fox767676 написав: Investor_K написав:
Дуже добре, друзі, що у нас таке приємне та конструктивне спілкування.
дякуємо за люб'язно наданий комунікаційний майданчик
You are welcome! Ми ж культурні та інтелігентні люди
Investor_K
Додано: Сер 22 жов, 2025 14:12
fox767676 написав: Investor_K написав:
Дуже добре, друзі, що у нас таке приємне та конструктивне спілкування.
дякуємо за люб'язно наданий комунікаційний майданчик
Сьогодні маємо нову красиву цифру. Подяку від хотаба.
Чудовий день! Піду випю місцевого напою
Investor_K
Додано: Сер 22 жов, 2025 14:27
fox767676 написав: Investor_K написав:
Хотів вам написати в приват, щоб пояснити щодо опілок. Але ви від страху позбавили мене такоі можливості. Не бійтеся
то для вашого ж блага
тільки без глупостєй
Так ты чего хотел, болезный?
Пришлось самому инициировать перепискуhow to generate bbcode for images
fox767676
Додано: Сер 22 жов, 2025 14:30
fox767676
Так ты чего хотел, болезный?
Приходьте завтра
Він вже святкує вашу подяку. Враховуючи його слабку «фізику», це буде спати до ранку,
Hotab
Додано: Сер 22 жов, 2025 14:32
Он уже забыл "хто це"
В "отдел памяти" бы его
fox767676
Додано: Сер 22 жов, 2025 14:36
fox767676 написав:
Он уже забыл "хто це"
В "отдел памяти" бы его
Дурачок. Ти з пунктуацією товаришуєш? Крапки і коми треба використовувати. Казнить нельзя помиловать. Таке забув?
Лайно безграмотне.
Investor_K
