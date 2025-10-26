RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 71727374>
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 09:49

  Investor_K написав:Шановні друзі!
Як вважаєте, скільки часу нам треба для досягнення нових показників?


200000 за 3 місяці. Якщо такий темп буде збережено, то приблизно 5 місяців. Орієнтовно у квітні 2026 року.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10888
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 10:17

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Ето так у вас статки приростають у час війни такимм шаленими темпами?
Ми з Фоксом готові усі їх стратити на вашу честь у теплий та сонячний день у наступному квітні! Дату ви спонукаюсь знаєте.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5460
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 10:33

  Hotab написав:Investor_K
Я з вами в ПП не спілкувався більше року. Але ви хамите зараз і я вимушений звертати увагу на це модератора.
(Ви самі все робите для того, щоб це болітце, де ви морально деградуєте , було викошене/осушене під чисту. І мабуть це буде правильно).

ветка удивила) роки три легше як Автором этого сообщения является Investor_K, находящийся в вашем чёрном списке.Причина порста:Майже в кожному дописі знак питання.А по суті від особи користі й не бачив
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7471
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1607 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 11:18

Мизантрóп
Нема постів про любов, то рахує перегляди.
Чимось же треба займатись


Ми з Фоксом


Знов «ми» (що означає «я - ні, хай хтось» ) . Людина явно ведена. Жодних лідерських якостей.
Hotab
 
Повідомлень: 16943
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 18:34

  Мизантрóп написав:
  Hotab написав:Investor_K
Я з вами в ПП не спілкувався більше року. Але ви хамите зараз і я вимушений звертати увагу на це модератора.
(Ви самі все робите для того, щоб це болітце, де ви морально деградуєте , було викошене/осушене під чисту. І мабуть це буде правильно).

ветка удивила) роки три легше як Автором этого сообщения является Investor_K, находящийся в вашем чёрном списке.Причина порста:Майже в кожному дописі знак питання.А по суті від особи користі й не бачив

Вітаю Вас, шановний! Оскільки ви тут рідко буваєте, пропоную Вам 2 речі
1. Написати запитання для обговорення та користі
2. Не забути похвалити Великого Інвестора
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10888
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 03:23

Пане Мізантропе,
Коли ви жалієтесь на минуле (..не було користі…) - це класичний реактивний підхід. Треба бути проактивним (пропонувати топіки для обговорення в найдинамічнішій гілці). То де ваші ідеі?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10888
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:54

Пропоную усім

Друзі, ваші пропозиціі для обговорень?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10888
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 12:43

Мабуть усі попередні обговорення були настільки розлогими та інформативними, що станом на зараз людям необхіден час для усвідомлення отриманої інформаціі
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10888
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 23:23

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Шановні друзі!
Як вважаєте, скільки часу нам треба для досягнення нових показників?


200000 за 3 місяці. Якщо такий темп буде збережено, то приблизно 5 місяців. Орієнтовно у квітні 2026 року.

Але не факт, що такий темп буде збережено
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10888
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 23:26

  Investor_K написав:Друзі, ваші пропозиціі для обговорень?

я б запропонував, "як ми любимо Інвестора", але підозрюю подробиці від Хотаба модератор буде витирати :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10203
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 71727374>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2677)
26.10.2025 22:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.