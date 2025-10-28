За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Нед 26 жов, 2025 22:53
Shaman Може він тут справді заманює геронтофілів ? Хм 😅
5
4
4
Додано: Нед 26 жов, 2025 23:50
Investor_K Це просто знедолена людина.
Один, чи всі три включно з Андрузенко? 😅
Друзі, ваші пропозиціі
Так що там? Де друзі? Крім мене , Шамана і Фокса нема у тебе друзів.
5
4
4
Додано: Пон 27 жов, 2025 06:48
Investor_K написав:
Мабуть усі попередні обговорення були настільки розлогими та інформативними, що станом на зараз людям необхіден час для усвідомлення отриманої інформаціі
Бо Великий Інвестор має викладацькі здібності
Додано: Пон 27 жов, 2025 10:25
барабашов написав:
Ето так у вас статки приростають у час війни такимм шаленими темпами?
Ми з Фоксом готові усі їх стратити на вашу честь у теплий та сонячний день у наступному квітні! Дату ви спонукаюсь знаєте.
Що значить слово "спонукаюсь"?
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:06
Investor_K написав: барабашов написав:
Ето так у вас статки приростають у час війни такимм шаленими темпами?
Ми з Фоксом готові усі їх стратити на вашу честь у теплий та сонячний день у наступному квітні! Дату ви спонукаюсь знаєте.
Що значить слово "спонукаюсь"?
Можливо, барабашов садомазохіст? Спонукається …
Додано: Пон 27 жов, 2025 19:33
На минулому тижні під час відвідин буддистського храму попросив Будду за хотаба. За душевний спокій. Схоже, допомогли прохання Великого Інвестора
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:17
Investor_K написав:
На минулому тижні під час відвідин буддистського храму попросив Будду за хотаба. За душевний спокій. Схоже, допомогли прохання Великого Інвестора
До речі, там мені колеги вказали на помилку, зазначивши, що мене правильно називати
The Great Investor_K.
Прошу всіх врахувати зазначене уточнення
Додано: Вів 28 жов, 2025 15:37
Хотаб - пролетарская серость
