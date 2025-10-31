|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Сер 29 жов, 2025 11:50
Investor_K написав:
Де нацкешбек за серпень?
Мене роумінг потягнув в гарний мінус. Думав, нацкешбеком покрити борг.
Додано: Сер 29 жов, 2025 12:16
Investor_K написав: Investor_K написав:
Де нацкешбек за серпень?
Мене роумінг потягнув в гарний мінус. Думав, нацкешбеком покрити борг.
а я гадав, що в такої великої людини всі кешбеки налаштовані на благодійність...
Додано: Сер 29 жов, 2025 12:18
Shaman написав:
а я гадав, що в такої великої людини всі кешбеки налаштовані на благодійність...
Ви праві.
Благодійність стосовно оператора мобільного звязку
Додано: Чет 30 жов, 2025 11:38
Але насправді. Сьогодні вже 30.10. Серпень вже давно минув. А кешбеку все нема….
Додано: П'ят 31 жов, 2025 06:29
Які загрози несе в собі штучний інтелект для ринку праці?
Додано: П'ят 31 жов, 2025 09:15
Investor_K написав:
Які загрози несе в собі штучний інтелект для ринку праці?
можливості, пан Інвестор, можливості...
такі смислові нюанси кажуть про загальний підхід до життя...
Додано: П'ят 31 жов, 2025 09:17
Shaman написав:
можливості, пан Інвестор, можливості... такі смислові нюанси кажуть про загальний підхід до життя...
Якщо він замінить водіїв, машиністів, пілотів та вертольотчиків - як ця вся армада виживатиме?
Додано: П'ят 31 жов, 2025 09:27
Investor_K написав: Shaman написав:
можливості, пан Інвестор, можливості... такі смислові нюанси кажуть про загальний підхід до життя...
Якщо він замінить водіїв, машиністів, пілотів та вертольотчиків - як ця вся армада виживатиме?
це ж схоже на підхід Неда Лудда
розвиток продовжується, й питання як до нього пристосуватися, а не намагатися протидіяти ньому. моя думка - й можливості ШІ надто перебільшені, а з іншого боку - чому виникла ідея базового доходу? саме через це...
Додано: П'ят 31 жов, 2025 09:30
Shaman написав:
й можливості ШІ надто перебільшені,
Він не замінить фізичну роботу. А от людям інтелектуальної праці треба швидко перекваліфіковуватись.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 09:31
Shaman написав:
й питання як до нього пристосуватися, а не намагатися протидіяти ньому.
Дуже слушна думка. Прогрес неможливо штучно зупинити
