|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:12
Investor_K написав: Shaman написав:
й можливості ШІ надто перебільшені,
Він не замінить фізичну роботу
. А от людям інтелектуальної праці треба швидко перекваліфіковуватись.
теж не дуже точно - різних кур'єрів та складальників на складі - аж бігом. Амазон з цим активно експериментує. але правильніше сказати, не ШІ, а загалом автоматизації.
а от з приводу людей інтелектуальної праці. офісний планктон - можливо. а складні роботи - на поточний момент навряд чи. як працює ШІ - він накопичує велику кількість даних, а потім по аналогії формує результат. так от, висновки багатьох економічних аналітиків є далеко не якісними - й що тоді зможе сформувати ШІ? вижимку з недостовірної інфо?
теж саме в творчості - щось просте ШІ замінить, а реальних творців - ні.
глобальний результат автоматизації включно з ШІ - це підвищення вимог до робітників. тобто людям без вищої освіти з роботою буде важко. й з'явиться попит на людей, які вміють працювати на ШІ, - бо результат дуже залежить від того, як сформульоване завдання.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10312
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1673 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 01 лис, 2025 07:18
Найстрашніше, якщо ШІ буде надано право приймати рішення. Він знищить людство. приклад, як побороти корупцію? Знищити людство, бо корупція властива лише двуногим
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10926
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 01 лис, 2025 09:48
Або як захистити планету від забруднення? Та сама відповідь - знищити джерело забруднення. І це знову двунога тварина.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10926
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 01 лис, 2025 20:15
Друзі, не хвилюйтеся! Людство не заслуговує на майбутнє!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10926
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 01 лис, 2025 20:22
Investor_K написав:
Друзі, не хвилюйтеся! Людство не заслуговує на майбутнє!
Мы не волнуемся.
Будущее настанет независимо от того, кто на него заслуживает, и кто в нем будет.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9047
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6502 раз.
- Подякували: 21678 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Суб 01 лис, 2025 20:31
Сибарит написав: Investor_K написав:
Друзі, не хвилюйтеся! Людство не заслуговує на майбутнє!
Мы не волнуемся.
Будущее настанет независимо от того, кто на него заслуживает, и кто в нем будет.
Золоті слова. Золота Вм людина, Сибарите. Тому й слова у Вас золоті, що людина Ви золота!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10926
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лис, 2025 08:01
Добре, що є декілька учасників форуму, з якими цікаво поспілкуватися на інтелектуальні теми.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10926
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лис, 2025 16:36
Сьогодні прогулявся парком Наталкою та островом Оболонським. У задоволення. Приємно, що у Києві є такі місця. Якщо хто там гуляв, могли мене бачити. Я був у кросівках Asics
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10926
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лис, 2025 16:43
Investor_K написав:
Сьогодні прогулявся парком Наталкою та островом Оболонським. У задоволення. Приємно, що у Києві є такі місця. Якщо хто там гуляв, могли мене бачити. Я був у кросівках Asics
чому не abibas?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10312
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1673 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|