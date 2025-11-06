RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:03

  Investor_K написав:Я був впевнений, що хотаб намалюється. Бо сон мені наснився. І не простий, а зі змієм Гориничем. І все б добре, аде у змія цього був один нюанс…

Навіть не один, а три.
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:08

В лепрозории всё по старому, типово тупо видалили повідомлення а те повідомлення на яке була моя відповідь чомусь не видалили, чому?
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:18

  Vadim_ написав:В лепрозории всё по старому, типово тупо видалили повідомлення а те повідомлення на яке була моя відповідь чомусь не видалили, чому?

На мій погляд, діі адміністрації заслуговують на більшу повагу.
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:20

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:В лепрозории всё по старому, типово тупо видалили повідомлення а те повідомлення на яке була моя відповідь чомусь не видалили, чому?

На мій погляд, діі адміністрації заслуговують на більшу повагу.

типовий падлиза , обычьный :(
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:23

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:В лепрозории всё по старому, типово тупо видалили повідомлення а те повідомлення на яке була моя відповідь чомусь не видалили, чому?

На мій погляд, діі адміністрації заслуговують на більшу повагу.

типовий падлиза , обычьный :(

Ну чому ж? Якщо вони дозволять хотабу мати 3 проксі, то мені це не здається правильним. Але я все ріано з повагою до них. До усіх!
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:34

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Я був впевнений, що хотаб намалюється. Бо сон мені наснився. І не простий, а зі змієм Гориничем. І все б добре, аде у змія цього був один нюанс…

Навіть не один, а три.

Три "салями" и все как пики пацанов с Трои против тцкунов - надро....ны?
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:36

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:А тим часом Анжеліна Джолі відвідала Херсон. Мужня жінка!

Тоесть по вашему те кто там живут сцыкуны а приехавшая , наверное ,попиариться , потужно мужня?

Як ви дійшли до такого. Висновку? Плз ваш алгоритм мислення?!

Вадиме, за Вами є невеликий боржок. Ви не надали відповідь на це запитання.
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:38

  барабашов написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Я був впевнений, що хотаб намалюється. Бо сон мені наснився. І не простий, а зі змієм Гориничем. І все б добре, аде у змія цього був один нюанс…

Навіть не один, а три.

Три "салями" и все как пики пацанов с Трои против тцкунов - надро....ны?

Ніт. У змія було не три голови, а одна. Але натомість три пеніса з аватарками трьох відомих проксі. Це був знак, що хотаб намалюється на гілці.
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:41

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:На мій погляд, діі адміністрації заслуговують на більшу повагу.

типовий падлиза , обычьный :(

Ну чому ж? Якщо вони дозволять хотабу мати 3 проксі, то мені це не здається правильним. Але я все ріано з повагою до них. До усіх!

Я теж до усіх стараюсь з пова,ою, але ...
1.Я Вам надаю щире вибачення !!!, якщо образив .
2. Але питання про те чому Ви о,о
лосили шо вона мужня ? с какоо ? і Ви так і не спромо,лися надати відповідь а доколупуєтесь...
3. це піар , але якщо би вона або після її приїзду привезли 100 Тома,авків і пускових , то я ще раз вибачусь на колінах але якщо ні то це п***'ж и провокация деко,о
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:44

Пане Вадиме,
Сходіть до церкви. Можливо, допоможе у гармонії з навколишнім світом.
Investor_K
