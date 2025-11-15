Форуми / Форуми Дяді Саші

#<1 ... 80818283 Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:13 Investor_K написав: Investor_K написав: Шановні друзі!

З метою забезпечення прозорості, довіри та неупередженості під час рейтингування учасників пропоную утворити лічильну комісію. До неї, зрозуміло, мають входити учасники, які не були залучені до основного процесу. Це питання неупередженості. Бажано хтось з адміністрації форума. У них є повага, довіра та авторитет. Якщо будуть відсутні пропозиціі, це означатиме, що ви повністю довіряєте мені функціі лічильноі комісіі. Шановні друзі!З метою забезпечення прозорості, довіри та неупередженості під час рейтингування учасників пропоную утворити лічильну комісію. До неї, зрозуміло, мають входити учасники, які не були залучені до основного процесу. Це питання неупередженості. Бажано хтось з адміністрації форума. У них є повага, довіра та авторитет. Якщо будуть відсутні пропозиціі, це означатиме, що ви повністю довіряєте мені функціі лічильноі комісіі.



Вороги усю ніч з розуму сходили щойно побачили цю квінтессенцію інтелектуального розвитку Великого Інвестора та прояву форумної демократії Вороги усю ніч з розуму сходили щойно побачили цю квінтессенцію інтелектуального розвитку Великого Інвестора та прояву форумної демократії



Вы это...

Больше не делайте "квінтессенцію інтелектуального розвитку Великого Інвестора та прояву форумної демократії"



Дайте поспать Вы это...Больше не делайте "квінтессенцію інтелектуального розвитку Великого Інвестора та прояву форумної демократії"Дайте поспать maniachello Повідомлень: 406 З нами з: 25.03.08 Подякував: 90 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лис, 2025 19:18 Даю поспать Хто ще здатен чесно похвалити Великого Інвестора?

Краще буде? Investor_K

Повідомлень: 10969 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 919 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лис, 2025 09:14 Investor_K написав: Investor_K написав: Для визначення рейтингу дуже простий принцип.

Позитивне повідомлення +1, нейтральне 0, негативне -1. І в спадному порядку. Той, хто чесно хвалив Великого Інвестора - на вершині. Хто неправдиво висловлював негативні повідомлення - на дні. Для визначення рейтингу дуже простий принцип.Позитивне повідомлення +1, нейтральне 0, негативне -1. І в спадному порядку. Той, хто чесно хвалив Великого Інвестора - на вершині. Хто неправдиво висловлював негативні повідомлення - на дні.

Шановні друзі!

Шановні друзі!

Дякую вам за довіру щодо виконання мною функцій лічильної комісії. Ця довіра є для мене великою честю. Хоча й унеможливлює мою участь у конкурсі, в якому я очікував на приголомшливу перемогу. Бо я був з вами чесним і тому хвалив сам себе де тільки міг. Тим цікавіше буде історія. Враховуючи, що сьогодні завезуть мʼясні консерви, а завтра свіжі овочі, то роботи у мене багато. Але у вільний час я буду старатися. І це все - для Вас!!! Шановні друзі!Дякую вам за довіру щодо виконання мною функцій лічильної комісії. Ця довіра є для мене великою честю. Хоча й унеможливлює мою участь у конкурсі, в якому я очікував на приголомшливу перемогу. Бо я був з вами чесним і тому хвалив сам себе де тільки міг. Тим цікавіше буде історія. Враховуючи, що сьогодні завезуть мʼясні консерви, а завтра свіжі овочі, то роботи у мене багато. Але у вільний час я буду старатися. І це все - для Вас!!! Investor_K

Повідомлень: 10969 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 919 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лис, 2025 11:00 Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав: Для визначення рейтингу дуже простий принцип.

Шановні друзі!

Шановні друзі!

ви бачите, що бризки вже не долітають, й берете ще більш потужний вентилятор? ви бачите, що бризки вже не долітають, й берете ще більш потужний вентилятор? Shaman

