За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Нед 16 лис, 2025 16:13
Investor_K написав: Hotab написав:Shaman
а взагалі Хотаб, це звичайний тролінг, доволі товстий, а ви щось надто сильно на нього реагуєте
Насправді це може бути як тролінг (ну типу це він так шуткує) , як і дійсно психічні розлади.
Не особливо має значення щоб в цьому розбиратись до істини і ось чому..
якщо
1. це психічні розлади, то тут все зрозуміло, людину можна лише пожаліти, і по можливості ізолювати, як це постійно роблять з Вадимом, який тижнями в бані. Причому він також починав з невинних невідповідностей своїх реплік тому, що він цитує. Розмови самого з собою. Пізніше він став просто агресувати на всіх без розбіру, навіть своїх земляків які з ним в принципі нормально спілкувались. В такій динаміці все прийшло до того, що він частіше прокапується модераторами , аніж присутній на форумі.
2. Якщо це такий гумор і тролінг, то тут ситуація не знаю чи краща. Персонаж дійсно вважає, що він смішно віджигає? Це максимальний рівень його стендапів? Це йому бабуся в дитинстві сказала , що він дуже прикольний, коли той на стільчику перед гостями розказував віршик, і він досі живе з цією вірою? 😅😅
Коротше для нього тут гарних варіантів насправді нема.
Кілька людей навіть в цій темі йому натякнули, що він в ЧС , бо жодних корисних (так само як і смішних чи прикольних ) постів багато років нема і не очікуються , тільки забирає час і увагу.,
Закономірний результат, який видно навіть по його рейтингу.
Дякую, друже Хотаба, за класні ідеі.
А чому б іх не вирішити із залученням спільноти? Лайкайте повідомлення, яке вважаєте правильним
Цей неочікуванний конкурс завершено.
Перемогли прихильники гуморного троллінгу.
Вітаю переможців з перемогою!
-
-
Додано: Нед 16 лис, 2025 16:30
Але головний конкурс та шоу попереду.
Рейтинг Великого Інвестора - головна подія 2025 року
-
-
Додано: Нед 16 лис, 2025 17:38
Украіна - Ісландія
Здобудемо перемогу?
-
-
Додано: Нед 16 лис, 2025 18:11
Investor_K написав:
Але головний конкурс та шоу попереду.
Рейтинг Великого Інвестора - головна подія 2025 року
які градації рейтингу? від півшостого до одинадцятої-дванадцятої?
-
-
Додано: Нед 16 лис, 2025 18:44
Shaman написав: Investor_K написав:
Але головний конкурс та шоу попереду.
Рейтинг Великого Інвестора - головна подія 2025 року
які градації рейтингу? від півшостого до одинадцятої-дванадцятої?
Я десь вище вже писав.
-
-
Додано: Нед 16 лис, 2025 18:58
На мій погляд, найцікавішим буде не просто посторінковий підрахунок, але й аналіз та обговорення повідомлень - мотивація, стан дописувача та інше.
Але завтра мають привезти рибні консерви, тому буду шукати час. Бо справи насамперед!
-
-
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:54
Investor_K написав:
Украіна - Ісландія
Здобудемо перемогу?
2-0.
Молодці
-
-
Додано: Пон 17 лис, 2025 07:22
Investor_K написав: Investor_K написав:
Украіна - Ісландія
Здобудемо перемогу?
2-0.
Молодці
Але не факт що вийдемо на ЧС -2026
-
-
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:33
1. anduzenko +1
2. барабашов +1
3. pesikot +1
4. Козак-характерник +1
5. yama 0
6. airmax78 0
7. UA 0
8. Flyman 0
9. fox767676 -1
10. Hotab -1
11. unicdima -1
У деяких учасників була певна кількість нейтральних (0), позитивних (+1) та негативних (-1) відгуків стосовно автора. У поточному рейтингу підсумок перших 5 сторінок.
-
-
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:35
anduzenko написав:
1. Красивый
2. Умный
3. Скромный
4. Честный
Потом - всё остальное
А це саме чесне повідомлення 1-5 сторінок
-
-
