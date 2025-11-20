|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 20 лис, 2025 08:54
Hotab написав: Сибарит написав:
Н̶а̶й̶у̶п̶о̶р̶н̶е̶й̶ш̶и̶й
Найупоротий
обработаны все 90 страниц
Ми докинем ще 90.
У падчеріци завжди повинні бути змішані мішок рису і гречки, щоб перебирала 😅
Я вірю в те, що утрьох виивпораєтесь. Не гайте часу, ледарі. Вперед!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11021
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:45
Хотабе, де рис та гречка? Де цей потік повідомлень?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11021
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 14:55
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Украіна - Ісландія
Здобудемо перемогу?
2-0.
Молодці
Але не факт що вийдемо на ЧС -2026
Треба спочатку впоратись зі шведами, а потім з переможцем Польща - Албанія
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11021
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 17:38
Hotab написав: Сибарит написав:
Н̶а̶й̶у̶п̶о̶р̶н̶е̶й̶ш̶и̶й
Найупоротий
обработаны все 90 страниц
Ми докинем ще 90.
У падчеріци завжди повинні бути змішані мішок рису і гречки, щоб перебирала 😅
І де ці докидувачі?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11021
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 18:43
Investor_K написав:
Нешановні! Не забуваємо лаяти старого. Як вас тому навчали такі ж нешановні наставники
як ми можемо?
ми інколи тактовно натякаємо, коли щось пішло не так. відсутність негативного зворотного зв'язку - перша ознака відірваності від реальності
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10509
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Чет 20 лис, 2025 20:08
Shaman написав: Investor_K написав:
Нешановні! Не забуваємо лаяти старого. Як вас тому навчали такі ж нешановні наставники
як ми можемо?
ми інколи тактовно натякаємо, коли щось пішло не так. відсутність негативного зворотного зв'язку - перша ознака відірваності від реальності
Чому Ви це повідомлення прийняли на свій рахунок? Ви відноситеся до категоріі шановних!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11021
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 20:41
Investor_K написав: Investor_K написав:
1. anduzenko +1
2. барабашов +1
3. pesikot +1
4. Козак-характерник +1
5. yama 0
6. airmax78 0
7. UA 0
8. Flyman 0
9. fox767676 -1
10. Hotab -1
11. unicdima -1
У деяких учасників була певна кількість нейтральних (0), позитивних (+1) та негативних (-1) відгуків стосовно автора. У поточному рейтингу підсумок перших 5 сторінок.
1. Shaman +2
2. anduzenko +1
3. барабашов +1
4. pesikot +1
5. Козак-характерник +1
6. Сибарит +1
7. UA +1
8. yama 0
9. airmax78 0
10. Flyman 0
11. Faceless 0
12. fox767676 -1
13. unicdima -1
14. sergey_sryvkin -1
15. prodigy -2
16. Hotab -3
1. Shaman +3
2. Сибарит +2
3. барабашов +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. Flyman 0
11. Faceless 0
12. fox767676 -2
13. unicdima -1
14. sergey_sryvkin -1
15. prodigy -4
16. Hotab -12
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11021
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 20:42
Сибарит написав: Investor_K написав:
Але ж мене цікавить обʼєктивна оцінка. Яку мені було б приємно читати, якою б вона не була
Все знают, что краткость - сестра таланта, но мало кто помнит, что она ещё и мачеха гонорара 😁
Нацкраще повідомлення
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11021
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 22:30
Мінус 12… схоже на тих сторінках я нормально чорта прожарив
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17208
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2539 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|