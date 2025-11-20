RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 08:54

  Hotab написав:
  Сибарит написав:Н̶а̶й̶у̶п̶о̶р̶н̶е̶й̶ш̶и̶й

Найупоротий :lol:

обработаны все 90 страниц


Ми докинем ще 90.
У падчеріци завжди повинні бути змішані мішок рису і гречки, щоб перебирала 😅

Я вірю в те, що утрьох виивпораєтесь. Не гайте часу, ледарі. Вперед!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11021
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 13:45

Хотабе, де рис та гречка? Де цей потік повідомлень?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11021
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 14:55

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Украіна - Ісландія
Здобудемо перемогу?

2-0.
Молодці

Але не факт що вийдемо на ЧС -2026

Треба спочатку впоратись зі шведами, а потім з переможцем Польща - Албанія
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11021
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:38

  Hotab написав:
  Сибарит написав:Н̶а̶й̶у̶п̶о̶р̶н̶е̶й̶ш̶и̶й

Найупоротий :lol:

обработаны все 90 страниц


Ми докинем ще 90.
У падчеріци завжди повинні бути змішані мішок рису і гречки, щоб перебирала 😅

І де ці докидувачі?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11021
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:43

  Investor_K написав:Нешановні! Не забуваємо лаяти старого. Як вас тому навчали такі ж нешановні наставники

як ми можемо? :shock: ми інколи тактовно натякаємо, коли щось пішло не так. відсутність негативного зворотного зв'язку - перша ознака відірваності від реальності ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10509
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:08

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Нешановні! Не забуваємо лаяти старого. Як вас тому навчали такі ж нешановні наставники

як ми можемо? :shock: ми інколи тактовно натякаємо, коли щось пішло не так. відсутність негативного зворотного зв'язку - перша ознака відірваності від реальності ;)

Чому Ви це повідомлення прийняли на свій рахунок? Ви відноситеся до категоріі шановних!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11021
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:41

Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-20)

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:1. anduzenko +1
2. барабашов +1
3. pesikot +1
4. Козак-характерник +1
5. yama 0
6. airmax78 0
7. UA 0
8. Flyman 0
9. fox767676 -1
10. Hotab -1
11. unicdima -1

У деяких учасників була певна кількість нейтральних (0), позитивних (+1) та негативних (-1) відгуків стосовно автора. У поточному рейтингу підсумок перших 5 сторінок.


1. Shaman +2
2. anduzenko +1
3. барабашов +1
4. pesikot +1
5. Козак-характерник +1
6. Сибарит +1
7. UA +1
8. yama 0
9. airmax78 0
10. Flyman 0
11. Faceless 0
12. fox767676 -1
13. unicdima -1
14. sergey_sryvkin -1
15. prodigy -2
16. Hotab -3


1. Shaman +3
2. Сибарит +2
3. барабашов +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. Flyman 0
11. Faceless 0
12. fox767676 -2
13. unicdima -1
14. sergey_sryvkin -1
15. prodigy -4
16. Hotab -12
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11021
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:42

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Але ж мене цікавить обʼєктивна оцінка. Яку мені було б приємно читати, якою б вона не була

Все знают, что краткость - сестра таланта, но мало кто помнит, что она ещё и мачеха гонорара 😁



Нацкраще повідомлення
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11021
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 22:30

Мінус 12… схоже на тих сторінках я нормально чорта прожарив :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 17208
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2539 раз.
 
Профіль
 
