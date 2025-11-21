RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:42

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Отакої. Поки люди захищають країну, воно далеке до пенсійного, але вже обрюзгле тіло катає за кордон. Патріот…

Податків з нерухомості - болт
Донатів - болт

Мурло лицемірне
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:50

То чому ви сволота?
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:52

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Йому б нікчемному стулити пельку і не гнівити fate , але ж воно відомий тормоз з лексиконом «коли буде дешевше?».
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:54

  Investor_K написав:То чому ви сволота?

Бо маючи військову професію не захищаєте Батьківщину?
Бо вільні гроші вивозите в інші краіни і пишаєтесь цим?
Бо дочку вивезли до Німеччини?
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:55

Хотабе, скільки вам заплатити, щоб ви застрелились?
Думаю, люди скинуться…
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:57

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Лицемірне чмо придумало міф, що воно старе гівно, але воно насправді просто «гівно», яке не тільки не пішло захищати батьківщину, але оформило непридатність, вивезло дітей , здає нерухомість без оподаткування , не донатив ні копійки і розказує про свій псевдопатріотизм. Гидота
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:57

  Investor_K написав:Хотабе, скільки вам заплатити, щоб ви застрелились?
Думаю, люди скинуться…

Стоп стрілятися!
Спочатку - 250000 переглядів. Потім хотаба в утилізацію
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:59

  Hotab написав:Лицемірне чмо придумало міф, що воно старе гівно, але воно насправді просто «гівно», яке не тільки не пішло захищати батьківщину, але оформило непридатність, вивезло дітей , здає нерухомість без оподаткування , не донатив ні копійки і розказує про свій псевдопатріотизм. Гидота

А ви гидота і сволота. Чорт!
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:06

Хотабе, Скільки тема має переглядів?
Бо за вчора біля 4000.
Сьогодні завдяки Вам може бути більше…
Більше буде, друже мій?)))
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:09

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Жаль що це лише перегляди, а не ще плюс 4 тисячі чоловік переконались, яке чмо наш тутешній тормоз , який купається у власному багні 91 сторінку 🤭
