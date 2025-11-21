RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:39

  Hotab написав:Жаль що це лише перегляди, а не ще плюс 4 тисячі чоловік переконались, яке чмо наш тутешній тормоз , який купається у власному багні 91 сторінку 🤭

Жаль та плач - це стиль Тані Булановоі.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11039
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:40

интересно модерация эту ветку читает?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30942
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2527 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:44

Тормозу, який зараз в аеропорту .. не Буланова

Hotab
 
Повідомлень: 17217
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:47

Маслом кашу не зіпсувати

  Wirująświatła написав:интересно модерация эту ветку читает?

Вітос, так олігофрен цю гілку створював щоб ходити під себе, тупити, купатись у власному багні.
Я лише по мір сил і часу підкидаю сюди те, в чому він і так по саме підборіддя тут сидить.
Hotab
 
Повідомлень: 17217
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:49

  Wirująświatła написав:интересно модерация эту ветку читает?

Тут все у рамках дозволеного.
Я розвів на емоціі свого друга. Той лає мене, але при цьому працює на форум, бо збільшується кількість переглядів. В принципі, все норм.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11039
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:55

Хотабе, мій друже!
Ви коли останнім разом балували себе органічним пивом?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11039
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:07

Не хоче відповідати. Не розумію, чому він обідився? І головне - нак кого????
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11039
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:20

Хто обідив хотаба???

  Investor_K написав:Не хоче відповідати. Не розумію, чому він обідився? І головне - нак кого????

Сабж
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11039
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 90919293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_K і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.