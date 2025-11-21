|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:39
Hotab написав:
Жаль що це лише перегляди, а не ще плюс 4 тисячі чоловік переконались, яке чмо наш тутешній тормоз , який купається у власному багні 91 сторінку 🤭
Жаль та плач - це стиль Тані Булановоі.
Investor_K
- Повідомлень: 11039
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:40
интересно модерация эту ветку читает?
Wirująświatła
- Повідомлень: 30942
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2527 раз.
- Подякували: 3512 раз.
2
3
Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:44
Hotab
- Повідомлень: 17217
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2541 раз.
5
4
4
Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:47
Wirująświatła написав:
интересно модерация эту ветку читает?
Вітос, так олігофрен цю гілку створював щоб ходити під себе, тупити, купатись у власному багні.
Я лише по мір сил і часу підкидаю сюди те, в чому він і так по саме підборіддя тут сидить.
Hotab
- Повідомлень: 17217
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2541 раз.
5
4
4
Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:49
Wirująświatła написав:
интересно модерация эту ветку читает?
Тут все у рамках дозволеного.
Я розвів на емоціі свого друга. Той лає мене, але при цьому працює на форум, бо збільшується кількість переглядів. В принципі, все норм.
Investor_K
- Повідомлень: 11039
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:55
Хотабе, мій друже!
Ви коли останнім разом балували себе органічним пивом?
Investor_K
- Повідомлень: 11039
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:07
Не хоче відповідати. Не розумію, чому він обідився? І головне - нак кого????
Investor_K
- Повідомлень: 11039
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:20
Investor_K написав:
Не хоче відповідати. Не розумію, чому він обідився? І головне - нак кого????
Сабж
Investor_K
- Повідомлень: 11039
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
