|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 22 лис, 2025 09:18
Хоботе, друже!
Поки слабенько.
Вам необхідно удосконалити текст. Але ви молодець, бо стараєтесь. )))
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11039
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 09:26
текст на медальку тянет, а то и на золотую пальмовую ветвь каннского кинофестиваля
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4765
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 10:33
fox767676 написав:
текст на медальку тянет, а то и на золотую пальмовую ветвь каннского кинофестиваля
Не гидко самому себе хвалити?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11039
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 10:39
Investor_K
вы полезли не в свою лигу
ваш сегмент - краткие реплики 2-4 слова
что-то чуть сложнее - сразу фиаско как в этой ветке
которое вы не способны купировать никакими личными провокациями
каждый сверчок должен знать свой шесток
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4765
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 10:44
хто накликав? такі зразки творчості потерли
цікаві зразки, куди може завести необмежене спілкування... в житті собі такого не дозволиш
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10553
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 22 лис, 2025 10:52
Hotab написав:Господар Вельзевула
Думаю что читает, и закрывает с отвращением.
Ви праві, що топікстартер розвів тут гидоту, і нажаль я повівся гадити туди, де вже є купа багна (теорія розбитих вікон) .
Але справедливості заради.. Ваші пости також викликають огиду у більшості тверезо мислячих людей. І лише ваша хитрість (не без розуму звичайно) допомагає вам уникати тих рифів, на яких вас давно пора було б йопнути в бан всерйоз і надовго.
І ще невідомо, хто гірший, копрофаг Інвестор, який копирсається у власній блєвотині тут вже 90+ сторінок, але шкоди від нього десь як від жука в кучі компосту. Чи від вас, який по факту ідеальний кацапський пропагандон.
Але я вас почухаю за вушком, порадую вас трохи. Ви чи не перший, хто емоційну сферу Шамана
роздирає в хлам. Це вагомий успіх.
це ви трохи перебільшили
але так, це свідомий провокатор, який маскується під цинічного українця. спочатку пробував з себе цноту тут зображати, але зрозумів, що тут це не працює
але ж дідуся Фройда не обманеш - пам'ятаєте який він нік на початку обрав - Мудя
. треба було модераторам так й залишити - тоді б дописи відповідали ніку. про аватар вже мовчу.
ладно, подумаємо, як його правильно показувати
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10553
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 22 лис, 2025 11:23
1. Shaman +3
2. Сибарит +2
3. барабашов +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. Flyman 0
11. Faceless 0
12. Vadim_ - 0
13. unicdima -1
14. sergey_sryvkin -1
15. fox767676 -3
16. prodigy -4
17. Hotab -20
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11039
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 11:25
Hotab написав:
Я зараз на прекрасному сніданку в готелі Vienna House, де крім всього іншого просто чудові шампіньйони в якомусь чудернацькому соусі. На апетитні десерти нема вже місця, та і користі там небагато.
Ввечері мене очікує А330-200 на Доху.
Я за цей світ буду чіплятись зубами і пазурами
Сподобалося повідомлення
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11039
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 11:31
Investor_K написав:
Сподобалося повідомлення
Вот! вот это ваш парафин - ремарки
вы уверенно чувствуете себя в небольших этюдах - "кушать подано","возьмите блюдо"
если бы за это давали оскары - вы были бы призером
но в многословной драматургии для вас только "золотая малина" и "гнилые помидоры"
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4765
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 11:37
Investor_K написав:
Hotab написав:
Я зараз на прекрасному сніданку в готелі Vienna House, де крім всього іншого просто чудові шампіньйони в якомусь чудернацькому соусі. На апетитні десерти нема вже місця, та і користі там небагато.
Ввечері мене очікує А330-200 на Доху.
Я за цей світ буду чіплятись зубами і пазурами
Сподобалося повідомлення
Завдяки героізму цього сміливого військового ми війну обовʼязково виграємо. Людина життя готова віддати заради шампіньйонів!!!!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11039
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|