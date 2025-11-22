|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 22 лис, 2025 22:24
барабашов написав:
Он сучёныш и мразь редкостная
Его надо познакомить с вагнеровцами с кувалдами
Нахрустит косточками раздробленными на оскар
И ещё оно с училища привыкло бегать и жаловаться начальству
За что вся казарма его.. ну как Плюмбума в фильме "Беспредел" и без олии.
Вы знаете что с сyкaми стучащими в местах лишения свободы делают, тем более если у них "недоразвиті кінцівки"?
Я впевнений, що він через все це пройшов. Його гвалтували і не один разом
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11047
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 22:26
Ви жбачите, що його флер бортонула. Подивилася на збуджені 5 см і заплакала
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11047
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 22:38
Выражаю негодование шабашу охальников и блудников в этой теме.
Ведете себя не как статечні та помірковані українці,а як срані кацапи, Господи помилуй.
Прошу модераторов хотя бы установить возрастной ценз при входе в эту тему.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1023
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 22:54
Господар Вельзевула написав:
Выражаю негодование шабашу охальников и блудников в этой теме.
Ведете себя не как статечні та помірковані українці,а як срані кацапи, Господи помилуй.
Прошу модераторов хотя бы установить возрастной ценз при входе в эту тему.
По потворній морді інцестора неможливо встановити вік. Дехто навіть вважає, глядячи на нього, що він жертва аборту . Просто випадково вижив на смітнику районної лікарні.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17226
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2541 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:15
Господар Вельзевула написав:
Выражаю негодование шабашу охальников и блудников в этой теме.
Ведете себя не как статечні та помірковані українці,а як срані кацапи, Господи помилуй.
Прошу модераторов хотя бы установить возрастной ценз при входе в эту тему.
Це вже четверта головка хотаба. Попередні версіі скасовуються
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11047
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:30
Господар,
Ви чому ще й досі старого не похвалили?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11047
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:43
Перед сном і зранку не забуваємо славити Великого Інвестора!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11047
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|