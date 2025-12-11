|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:30
Все інше пиво - неорганічне, тобто з соди, вапна, піску і води
3
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:42
Не неорганічне, а не органічне
Додано: Вів 09 гру, 2025 07:20
Моя думка -ним має бути Буданов. Прошу врахувати думку старого
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:06
Investor_K написав:
Моя думка -ним має бути Буданов. Прошу врахувати думку старого
та хрен с ним, Будановым...
где ермак?
Додано: Вів 09 гру, 2025 11:23
Investor_K написав:
Моя думка -ним має бути Буданов. Прошу врахувати думку старого
А шо за обещанный кофе у Криму, пару років узад ? Или єто не считается?
Додано: Вів 09 гру, 2025 11:29
Vadim_ написав:
А шо за обещанный кофе у Криму, пару років узад ? Или єто не считается?
Запитуйте того, хто вам це обіцяв. Я не є розпорядником зазначеної інформації.
Додано: Сер 10 гру, 2025 06:21
У нас тут в гілці була цікава дискусія освічених людей щодо нескінченності та комплексних чисел. Є ще одна цікавинка. Гільбертовий простір. Хтось мав з ним справу в реальному житті?
Додано: Сер 10 гру, 2025 11:12
Investor_K написав:У нас тут в гілці була цікава дискусія освічених людей щодо нескінченності та комплексних чисел. Є ще одна цікавинка. Гільбертовий простір. Хтось мав з ним справу в реальному житті?
Спочатку треба вибратися з ріманового
Додано: Чет 11 гру, 2025 08:14
Faceless написав:
Investor_K написав:У нас тут в гілці була цікава дискусія освічених людей щодо нескінченності та комплексних чисел. Є ще одна цікавинка. Гільбертовий простір. Хтось мав з ним справу в реальному житті?
Спочатку треба вибратися з ріманового
Я вибачаюся. А як ви там опинилися?
Додано: Чет 11 гру, 2025 14:16
Investor_K написав: Faceless написав:
Investor_K написав:У нас тут в гілці була цікава дискусія освічених людей щодо нескінченності та комплексних чисел. Є ще одна цікавинка. Гільбертовий простір. Хтось мав з ним справу в реальному житті?
Спочатку треба вибратися з ріманового
Я вибачаюся. А як ви там опинилися?
Життя бентежне
