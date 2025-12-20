RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:11

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Я что то почуял и этот запах синих бумажек мне нравится
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:32

  барабашов написав:Я что то почуял и этот запах синих бумажек мне нравится

Вас обманули, вам дали гораздо лучший мех (с) 12 стульев
Это шанхайский барс, то есть зелёные бумажки
maniachello
 
Повідомлень: 432
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:04

  барабашов написав:Я что то почуял и этот запах синих бумажек мне нравится

З вашим нюхом та часнотами легко стати мільйонером. У фунтах стерлінгів
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11083
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:16

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Мне не хотят искренне и от всего сердца(да честному человеку) давать без залога в долг
То что на аватаре я похож на списанного командарма, получающего сейчас зрп в миллионах фунтов, - моя недоработка
Я намного стройнее и импозантнее
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:41

  барабашов написав:Мне не хотят искренне и от всего сердца(да честному человеку) давать без залога в долг
То что на аватаре я похож на списанного командарма, получающего сейчас зрп в миллионах фунтов, - моя недоработка
Я намного стройнее и импозантнее

І я не можу дати у борг. Бо все на депозитах. Тобто, ви триамйтеся! Просто грошей немає …
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11083
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 08:58

У чому сенс життя?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11083
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 09:30

  Investor_K написав:У чому сенс життя?

В его поиске
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9183
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6508 раз.
Подякували: 21709 раз.
 
Профіль
 
135
83
38
2
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 10:10

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:У чому сенс життя?

В его поиске

А сенс постійного пошуку?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11083
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 10:35

  Investor_K написав:
  барабашов написав:Мне не хотят искренне и от всего сердца(да честному человеку) давать без залога в долг
То что на аватаре я похож на списанного командарма, получающего сейчас зрп в миллионах фунтов, - моя недоработка
Я намного стройнее и импозантнее

І я не можу дати у борг. Бо все на депозитах. Тобто, ви триамйтеся! Просто грошей немає …

Может мы с вами хоть власть захватим(пока на ЛБ Киева, а описля и на ПБ) и поделим хоть то что осталость от этой?
Очень нужно немного денег.
Срочно.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 10:36

  барабашов написав:
  Investor_K написав:
  барабашов написав:Мне не хотят искренне и от всего сердца(да честному человеку) давать без залога в долг
То что на аватаре я похож на списанного командарма, получающего сейчас зрп в миллионах фунтов, - моя недоработка
Я намного стройнее и импозантнее

І я не можу дати у борг. Бо все на депозитах. Тобто, ви триамйтеся! Просто грошей немає …

Может мы с вами хоть власть захватим(пока на ЛБ Киева, а описля и на ПБ) и поделим хоть то что осталость от этой?
Очень нужно немного денег.
Срочно.

А працювати не думали?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11083
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 96979899
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_K і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15320)
20.12.2025 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron