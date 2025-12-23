RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 20:54

При чому тут це?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11107
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 06:55

  Investor_K написав:Барабашове, чи готові ви творити добро не за гроші, а за покликом серця

А навпаки? За гроші та без серця?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11107
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 12:17

Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-70)

  Investor_K написав:1. Сибарит +3
2. барабашов +2
3. Shaman +1
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Faceless -1
16. unicdima -1
17. sergey_sryvkin -1
18. prodigy -5
19. fox767676 -12
20. Hotab -26


1. Сибарит +3
2. барабашов +2
3. Shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. anduzenko 0
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. Faceless -1
17. unicdima -1
18. sergey_sryvkin -1
19. prodigy -5
20. fox767676 -15
21. Hotab -29

Приєднався до спілкування Господар Вельзевула
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11107
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 12:30

  Investor_K написав:Барабашове, чи готові ви творити добро не за гроші, а за покликом серця

Как это нэ за грошы?
Люди по африкам вон за поклыком виллы у Дубровнике мотаются, а я шо - лох с ул.ШоломаАлейхема?
Мне деньги вперёд.
И я с вами так сказать, как Азиров с ВиктрХФёдорычем, до конца!
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5545
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 100101102103
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.