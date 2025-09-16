Як задекларувати та сплатити податки з іноземних доходів

Додано: Вів 23 гру, 2025 13:07

От дуже мені цікаво, для чого робити такі заяви і про це писати?

Є приблизно 10 мільйонів громадян України, які виіхали за останні чотири роки плюс ще мільйонів 5, які виїхали за останні тридцять років. Я не про ніших ФОПів, які живуть за кордоном і продовжують отримувати доходи на українські рахунки - такі, звичайно, нікуди не дінуться і будуть декларувати і платити. Я - про звичайних людей, які живуть за кордоном і отримують звичайну зарплату на рахунки в закордонних банках. Таких, хто відмовився від громадянства чи хоча б змінив резиденство за ці тридцять років, думаю, можна порахувати на пальцях однієї руки. Просто навіть через те, що процедури зміна резиденства тільки на папері прописана, але за фактом вона обсолютно не працює. Та і нікому те резиденство ніколи не заважало, щоб морочитися з ним.

От мені і цікаво, хто з цих 15 мільйонів ризикне задекларувати свої іноземні доходи, щоб спочатку отримати гігантський геморой від цієї процедури, а потім ще й сплатити різницю між зобов'язаннями там і тут?

Я розумію, що державна скарбниця потребую більше коштів. Але може варто в першу чергу просити заплатити міндічей, а не біженців закордоном, які отримують копійки за те, що миють підлогу в готелях?

А ще, можливо, для цього варто в першу чергу від мобілізації звільняти тих, хто працює і створює потік цих коштів в державну скарбницю, а не спортивні команди районного рівня?