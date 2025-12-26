RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 20:27

  Shaman написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:На днях зустрів свою давню знайому. Вона у 77 років студентка 3курса. Отримує стипендію як відмінниця.
Може й собі куди піти?
Я оце останні 20 років приглядаюсь до економічного напрямку. На 2 форумах економічних активний учасник. Мені дуже подобається термін *фінансові агрегати та інструменти*. Може, піти на фінансовий?

Якщо магістра отримаю в 86 років, чи зможу до 100 років зробити достойну карʼєру у банку?

у власному - легко. або в хедж-фонді - у вас вік якраз непоганий для деяких речей. пошукайте мемуари Мейдоффа :lol:

А Ви мені з курсовими та дипломною(якщо доживу) допоможете?
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 20:49

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Якщо магістра отримаю в 86 років, чи зможу до 100 років зробити достойну карʼєру у банку?

у власному - легко. або в хедж-фонді - у вас вік якраз непоганий для деяких речей. пошукайте мемуари Мейдоффа :lol:

А Ви мені з курсовими та дипломною(якщо доживу) допоможете?

ви краще почніть з власного банку - а там й з дипломом може хтось допоможе. а ви оце курсові, дипломна... :lol:
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 20:57

То порадьте мені плз, який банк купити? Аде мені ото аби подешевше.
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 21:09

  Investor_K написав:То порадьте мені плз, який банк купити? Аде мені ото аби подешевше.

Скоро будут распродавать госбанки. Не пропустите!
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 00:28

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:То порадьте мені плз, який банк купити? Аде мені ото аби подешевше.

Скоро будут распродавать госбанки. Не пропустите!

У мене є 10000 долларів. Готовий купити!
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 00:35

Investor_K
Давайте
Только синими
Я вам на НГ принесу документы
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 04:43

  барабашов написав:Investor_K
Давайте
Только синими
Я вам на НГ принесу документы

Жулік. )))
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 08:01

Почему сразу жулик? Это у него просто лицо такое
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 08:17

  maniachello написав:Почему сразу жулик? Это у него просто лицо такое

Мені хлопці пропонують за намагання мене обманути натягнути його на глобус.
Можливо, не лише обличчя буде деформовано
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 08:41

  Investor_K написав:
  maniachello написав:Почему сразу жулик? Это у него просто лицо такое

Мені хлопці пропонують за намагання мене обманути натягнути його на глобус.
Можливо, не лише обличчя буде деформовано

а вдруг он Вас натянет? :shock:
