За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 16:54
Vadim_ написав: Investor_K написав: Vadim_ написав:
Маниакальное навязывание полюбить
ЗА ШО ?
Неправильно.
Правильно - почути обʼєктивну позитивну оцінку.
чого і коли?
Того і тоді
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:22
Investor_K написав:
Того і тоді
дивно , судя по дате регистрации вы старожил , но почему то не могу вспомнить полезное сообщение по теме , даже зараз
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:26
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Того і тоді
дивно , судя по дате регистрации вы старожил , но почему то не могу вспомнить полезное сообщение по теме , даже зараз
Пропоную Вам спочатку навчитися з набору слів утворювати речення. Речення утворюється з граматичної основи (підмета і присудка, що є його смисловим і граматичним ядром), а також може включати другорядні члени речення, які розширюють зміст, і все це поєднується в завершену думку з певним інтонаційним забарвленням.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:33
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Того і тоді
дивно , судя по дате регистрации вы старожил , но почему то не могу вспомнить полезное сообщение по теме , даже зараз
Пропоную Вам спочатку навчитися
з набору слів утворювати речення. Речення утворюється з граматичної основи (підмета і присудка, що є його смисловим і граматичним ядром), а також може включати другорядні члени речення, які розширюють зміст, і все це поєднується в завершену думку з певним інтонаційним забарвленням.
У мене е помилки граматичьні в повідомленнях? чі ваш міхур вже нема кому надувати ?
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:35
E помилки. І багато. І не тільки граматичЬні
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:41
Пане Вадиме, якщо Ви прочитаєте усі сторінки теми, то будете мати відповіді на усі свої запитання. Читайте.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:45
Investor_K написав:
Пане Вадиме, якщо Ви прочитаєте усі сторінки теми, то будете мати відповіді на усі свої запитання. Читайте.
саме слово, нав'язане автором , за шо ми любимо?
у мене викликае блювотину
п.с. если такой умній расскажите про завтра,смаг'те?, отож
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:47
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Пане Вадиме, якщо Ви прочитаєте усі сторінки теми, то будете мати відповіді на усі свої запитання. Читайте.
саме слово, нав'язане автором , за шо ми любимо?
у мене викликае блювотину
То не слово. То речовини, які ви вживаєте. Повірте мені як досвідченому паталогоанатому.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:48
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Пане Вадиме, якщо Ви прочитаєте усі сторінки теми, то будете мати відповіді на усі свої запитання. Читайте.
саме слово, нав'язане автором , за шо ми любимо?
у мене викликае блювотину
То не слово. То речовини, які ви вживаєте. Повірте мені як досвідченому паталогоанатому.
холява ?
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:51
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Пане Вадиме, якщо Ви прочитаєте усі сторінки теми, то будете мати відповіді на усі свої запитання. Читайте.
саме слово, нав'язане автором , за шо ми любимо?
у мене викликае блювотину
п.с. если такой умній расскажите про завтра,смаг'те?, отож
Завтра буде 27 грудня 2025 року. Я впевнений, що це буде субота. Завтра точно будуть відключення світла. Завтра гратимуться матчі АПЛ. Завтра Ви дізнаєтесь про те, про що раніше ніколи не знали. Але все це буде завтра. Завтра. І програма телепередач на завтра переноситься на завтра.
