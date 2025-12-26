|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:56
Вадиме, якщо ви вважаєте, що я розумний то пишіть про це. Вам будуть +. Можна навіть у перервах між блюванням. Це ОК для Вас.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:59
Investor_K написав:
Завтра буде 27 грудня 2025 року. Я впевнений, що це буде субота. Завтра точно будуть відключення світла. Завтра гратимуться матчі АПЛ. Завтра Ви дізнаєтесь
про те, про що раніше ніколи не знали. Але все це буде завтра. Завтра. І програма телепередач на завтра переноситься на завтра.
Не факт.
Возможно, Аннушка уже разлила масло, и завтра никто ничего не дизнается.
Не гневите Господа самоуверенностью.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:07
Господар Вельзевула написав: Investor_K написав:
Завтра буде 27 грудня 2025 року. Я впевнений, що це буде субота. Завтра точно будуть
відключення світла. Завтра гратимуться матчі АПЛ. Завтра Ви дізнаєтесь
про те, про що раніше ніколи не знали. Але все це буде завтра. Завтра. І програма телепередач на завтра переноситься на завтра.
Не факт.
Возможно, Аннушка уже разлила масло, и завтра никто ничего не дизнается.
Не гневите Господа самоуверенностью.
трындёж от которого даше мне тошно ,это знаэт только Всевышний
строить тут церьковь какую то и каких то настоятелей...
Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:19
Господар Вельзевула написав: Investor_K написав:
Завтра буде 27 грудня 2025 року. Я впевнений, що це буде субота. Завтра точно будуть відключення світла. Завтра гратимуться матчі АПЛ. Завтра Ви дізнаєтесь
про те, про що раніше ніколи не знали. Але все це буде завтра. Завтра. І програма телепередач на завтра переноситься на завтра.
Не факт.
Возможно, Аннушка уже разлила масло, и завтра никто ничего не дизнается.
Не гневите Господа самоуверенностью.
найстрашніше - це чорт хотаб. Його навіть Вадимибоіться
Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:38
Investor_K написав: Господар Вельзевула написав: Investor_K написав:
Завтра буде 27 грудня 2025 року. Я впевнений, що це буде субота. Завтра точно будуть відключення світла. Завтра гратимуться матчі АПЛ. Завтра Ви дізнаєтесь
про те, про що раніше ніколи не знали. Але все це буде завтра. Завтра. І програма телепередач на завтра переноситься на завтра.
Не факт.
Возможно, Аннушка уже разлила масло, и завтра никто ничего не дизнается.
Не гневите Господа самоуверенностью.
найстрашніше - це чорт хотаб.
Його навіть Вадимибоіться
он мне пихуй, вибачаюсь , несмотря на всю любовь до інших , і забанить
Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:41
Vadim_ написав:
трындёж от которого даше мне тошно ,это знаэт только Всевышний
строить тут церьковь какую то и каких то настоятелей...
Когда подниматься на Маяк будете со стороны Бедбоя, будьте осторожны на лестнице..
Скользко.
Завтра не собирались туда? Света не будет с 10 до 17.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:48
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
трындёж от которого даше мне тошно ,это знаэт только Всевышний
строить тут церьковь какую то и каких то настоятелей...
Когда подниматься на Маяк будете со стороны Бедбоя, будьте осторожны на лестнице..
Скользко.
Завтра не собирались туда? Света не будет с 10 до 17.
причем тут я к этим мансам? напишите Гене или ...
Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:55
Vadim_ написав:
причем тут я к этим мансам? напишите Гене или ...
Хорошо. Напишу.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 23:05
А де похвала на честь старого?
